- Echipa feminina de tenis a Romaniei este pregatita sa rapuna Franța la ea acasa, in semifinalele Fed Cup. Simona Halep, Irina Begu, Mihaela Buzarnescu, Monica Niculescu și Raluca Olaru se vor afla fața in fața cu Caroline Garcia, Pauline Parmentier, Alize Cornet, Kristina Mladenovic și Fiona Ferro,…

- Florin Segarceanu si Irina Begu au vorbit despre partida din semifinalele Fed Cup dintre Franta si Romania, iar capitanul-nejucator a recunoscut ca fetele vor avea din nou un suporter de lux, mai exact pe Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, potrivit mediafax.Echipa de Fed Cup a Romaniei…

- Caroline Garcia (25 de ani, 21 WTA) e gata pentru infruntarea dintre Franța și Romania, in Fed Cup. Franța - Romania, in semifinalele Fed Cup, se joaca pe 20 și 21 aprilie, la Rouen. Pregatirile pentru semifinala Fed Cup au intrat pe ultima suta de metri. Cele mai bune jucatoare ale franțuzoaicelor,…

- Mihaela Buzarnescu este ambasador in lupta impotriva violentei in familie, scrie digisport.ro. A participat la o campanie speciala, intre antrenamentele pentru un adevarat razboi. Pe 20 si 21 aprilie, Franta si Romania dau bataliile pentru calificarea in finala Fed Cup. Citeste si FED CUP…

- Julien Benneteau, capitanul nejucator al Franței, a anunțat astazi lotul echipei de Fed Cup pentru semifinala cu Romania, care se joaca peste 12 zile, in perioada 20-21 aprilie, in Franța. Antrenorul francezilor a apelat la Caroline Garcia (21 WTA), Alizet Cornet (54 WTA), Kristina Mladenovic (63 WTA…

- Deși Franța a caștigat duelul cu Belgia, 3-1, atmosfera de la echipa nu este cea mai buna. Romania și Franța se vor intalni in semifinala Fed Cup in weekend-ul 20-21 aprilie. Locul de disputare se va decide marți, prin tragere la sorți Meciul cu Belgia a reprezentat debutul in postura de capitan-nejucator…

- Romania a trecut de Cehia, scor 3-2, și s-a calificat in semifinalele Fed Cup. Acolo vom intalni Franța, in luna aprilie. Fetele noastre s-au calificat dupa victoria la dublu reușita de Irina Begu și Monica Niculescu in fața celei mai bune perechi din lume Siniakova și Krejcikova, scor 6-7(2), 6-4,…

