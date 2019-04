Stiri pe aceeasi tema

- Romania a pierdut semifinala Fed Cup cu Franța, scor 2-3. Victor Hanescu (37 de ani), sfertfinalist la Roland Garros in 2005, crede ca Simona Halep și compania s-au autodepașit. Simona Halep (2 WTA) s-a impus in fața lui Caroline Garcia, scor 6-7 (6), 6-3, 6-4. Irina Begu, accidentata in final, a pierdut…

- Echipa de Fed Cup a Romaniei s a oprit in semifinale, dupa ce a pierdut in aceasta seara meciul din deplasare cu Franta.Dupa 2 2 la capatul a patru partide, s a disputat meciul decisiv, cel de la dublu, iar Simona Halep aflata la a treia partida sustinuta in cadrul intalnirii, dupa cele doua de la simplu…

- Firicel Tomai, tehnician care s-a aflat in echipa Simonei Halep (27 de ani, 2 WTA) intre 2008 și 2012, a analizat duelul dintre Franța și Romania din Fed Cup. Acesta e optimist ca Romania va reuși calificarea in finala competiției. Franța - Romania incepe azi, de la ora 15:00, cu meciul Simona Halep …

- Jucatoarea de tenis Simona Halep si-a exprimat, miercuri, regretul dupa incendiul care a devastat catedrala Notre-Dame din Paris. ''Eram toti la masa cand am vazut stirea la televizor. A fost un moment trist, m-a atins un pic si m-a afectat. Dar se pot intampla aceste lucruri si…

- Daniel Dobre, 50 de ani, a plecat azi in Franța, pentru a fi alaturi de eleva lui, Simona Halep, 27 de ani, 2 WTA. Romania va infrunta Franța, sambata și duminica, in semifinalele Fed Cup, pe zgura de la Rouen. Alexandra Dulgheru, care a lucrat cu Dobre, a lansat teoria ca tehnicianul roman este doar…

- Simona Halep (27 de ani) a inceput pregatirea pentru sezonul de zgura. Citește și: TENSIUNE in ALDE: Partidul lui Tariceanu, replica dura pentru Guy Verhofstadt, liderul grupului ALDE din Parlamentul European Pana la intalnirea Franța - Romania, din semifinalele Fed Cup 2019, nu mai…