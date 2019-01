Stiri pe aceeasi tema

- Opt persoane au fost salvate si una a fost gasita moarta dupa ce o serie de avalanse au ingropat sub zapada 11 oameni in regiunea Habarovsk din Extremul Orient rus, informeaza agentia de stiri TASS, preluata de dpa. "Am gasit noua persoane. Opt oameni sunt in viata, una a murit", a relatat…

- Un copil surprins de o avalansa in statiunea de schi franceza La Plagne a fost gasit in viata si scos de sub zapada de salvatori dupa o ora, a anuntat joi jandarmeria din regiune, potrivit dpa. Locul in care se afla copilul a fost identificat cu ajutorul unui caine, a scris jandarmeria pe Facebook,…

- Salvamontistii au primit, in ultimele 24 de ore, 16 apeluri de urgenta, cele mai multe pentru formatiunea din Sinaia. Meteorologii avertizeaza ca in zona montana se mentine ridicat riscul producerii de avalanse. In masivele Fagaras si Bucegi, la peste 1.800 de metri altitudine, este risc de gradul…

- Meteorologii anunța ca riscul producerii de avalanșe in Munții Fagaraș și Bucegi este mare, deoarece stratul de zapada este instabil. La Balea Lac, in județul Sibiu, stratul de zapada masoara peste 1,3 metri, conform mediafax.Potrivit informarii de sambata a meteorologilor, in ultimele 24…

- Meteorologii avertizeaza ca in Muntii Fagaras si Bucegi, la altitudini de peste 1.800 de metri, este risc mare de producere a unor avalanse – 4, pe o scara de la 1 la 5 – intrucat stratul de zapada proaspat depusa depaseste in unele locuri 50 de centimetri, iar pe vai si in zonele adapostite…

- Mai multe localitati din centrul si sudul Frantei au fost acoperite de un strat de zapada de peste 40 de centimetri, care a creat haos pe sosele si a dus la intreruperea furnizarii cu energie electrica in aproximativ 200.000 de ...

- Decretul a fost publicat in Jurnalul Oficial. El le permite locuitorilor asigurati in caz de catastrofe naturale sa fie despagubiti de asigurator. Revarsarea raului Aude, provocata de precipitatii echivalente celor unui semestru obisnuit, i-a luat prin surprindere pe locuitorii departamentului, plasat…