Franţa ''regretă'' decizia Japoniei de a relua pescuitul comercial de balene Franta a anuntat joi ca "regreta'' decizia Japoniei de a relua in mod deschis pescuitul de balene dupa retragerea din Comisia internationala privind vanatoarea de balene (International Whaling Commission - IWC), hotarare anuntata miercuri de autoritatile de la Tokyo, potrivit AFP. Ministerul francez al Afacerilor Externe a precizat, intr-un comunicat, ca "Franta regreta decizia Japoniei din 26 decembrie, prin care isi anunta retragerea din Comisia internationala privind vanatoarea de balene si reluarea pescuitului incepand cu iulie 2019". "Comisia internationala privind vanatoarea de balene… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

