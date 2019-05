Franța, reclamată la CEDO pentru că refuză primirea unor copii ai islamiștilor de origine franceză Bunicii a doi copii de origine franceza care se afla în Siria împreuna cu mama lor, arestata pentru ca s-ar fi alaturat gruparii teroriste Stat Islamic (ISIS), au reclamat autoritațile de la Paris la CEDO pentru ca au refuzat sa îi primeasca în țara, potrivit Mediafax care citeaza France 24. Cei doi copii, un baiat de patru ani și o fata de trei ani se afla în detenție, împreuna cu mama lor, împotriva careia un judecator din Franța a emis un mandat de arestare. În ultimele trei luni cei trei s-au aflat în tabara Al-Hol din nord-estul Siriei,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

