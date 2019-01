Stiri pe aceeasi tema

- Pentru BMW, din Romania pe lista scurta a intrat Deva, insa ungurii au venit cu forta de munca, infrastructura, furnizori si centre logistice. continuare (Articol din sectiunea Masini Noi / News )

- Carlos Ghosn a fost pus luni sub acuzare in Japonia pentru ca a omis sa declare autoritatilor bursiere venituri de aproximativ 5 miliarde yeni (38 milioane euro) realizate timp de cinci ani, intre 2010 si 2015. Chiar daca Nissan l-a concediat pe Carlos Ghosn din postul de presedinte, franco-brazilianul…

- Fostul presedinte al aliantei auto Renault-Nissan, franco-brazilianul Carlos Ghosn, a fost pus luni sub acuzare, la trei saptamani dupa arestarea la Tokyo, pentru ca si-a ascuns veniturile de fisc timp de cinci ani, iar mandatul sau de arestare a fost prelungit in baza unor noi acuzatii, informeaza…

- "Voi veghea la garantarea stabilitatii grupului si pentru a ne continua misiunile: pastrarea intereselor grupului Renault si perenitatea aliantei. Puteti conta pe angajamentul meu total", a declarat Thierry Bollore intr-un mesaj video publicat pe Twitter si adresat celor 180.000 de salariati ai grupului.…

- Volkswagen este afectat de un nou scandal dupa ”diselgate ”, care a afectat serios bugetul producatorului german de automobile. De data aceasta, gigantul este vizat de un proces deschis de producatorul american de componente electronice Broadcom, acțiune deschisa in Germania. Firma americana cere 1…

- Piața auto din Franța a trecut cu bine de trecerea la noile teste WLTP, iar pentru luna octombrie a raportat vanzari de aproape 174.000 de unitați, in scadere cu numai 1.5% comparativ cu perioada similara a anului trecut. Cea mai mare creștere a vanzarilor a fost obținuta de Dacia, care a comercializat…

- Volkswagen a anunțat rezultatele financiare ale grupului pentru trimestrul al treilea din 2018. Dupa o prima jumatate de an profitabila, grupul german nu a reușit sa obțina performanțe financiare la fel de bune și dupa ce am trecut de mijlocul acestui an. Așa cum oficialii companiei estimasera anterior,…

- Degeaba o numesc unii ”batrana Dacie”, pentru ca unele dintre Dacii au fost conservate atat de bine, incat acum zboara efectiv ca sagețile pe langa alte autoturisme cu pretenții. Dovada o face și un video in care un barbat filmeaza un astfel de model care accelereaza cu 160 de kilometri la ora! Ce…