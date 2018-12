Franța, proteste violente. Protestatarii au început să construiască baricade Pe strazile din apropierea Arcului de Triumf se petrec in aceste momente adevarate lupte intre protestatari și poliție. Forțele de ordine au decis la un anumit moment sa sparga grupul de manifestanți violent și a avansat cu ajutorul unor mașini blindate flancate de polițiști inarmați cu aruncatoare de grenade lacrimogene. Protestatarii incearca acum sa opreasca avansul blindatelor cu ajutorul unei baricade pe care o construiesc din obiecte de mobilier urban. Vezi aici imagini de la fața locului: <iframe width="853" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/qQl2q6PVd0w"… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

