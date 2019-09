Franța: Proteste violente, cu mii de participanți. Zeci de persoane reținute Mii de persoane s-au adunat sambata dupa-amiaza in centrul orasului Nantes (vestul Frantei) in cadrul unui nou protest al miscarii "Vestele galbene", care denunta erodarea nivelului de trai. Cel putin 26 de persoane au fost retinute in urma confruntarilor dintre demonstranti si fortele de ordine. Autoritatile au utilizat gaze lacrimogene pentru dispersarea manifestantilor violenti. Autoritatile au confiscat zeci de sticle incendiare in cursul operatiunilor din Nantes. La Paris, circa 500 de persoane au manifestat calm in zonele Choisy si Grenelle, in apropierea Turnului… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de persoane au fost retinute, sambata dupa-amiaza, in orasul francez Nantes, in urma confruntarilor dintre protestatari si agenti de politie in cursul unui nou miting al miscarii "Vestele galbene", informeaza site-ul cotidianului Le Figaro, conform Mediafax.Mii de persoane s-au adunat…

- Echipa feminina a Romaniei s-a calificat, vineri, in semifinalele Campionatelor Europene de tenis de masa pe echipe de la Nantes (Franta), dupa ce a invins formatia Frantei cu scorul de 3-0. Elizabeta...

- Cinci persoane, dintre care unele 'apartin miscarii ''Black blocs''' (persoane care poarta la proteste haine care sa le ascunda identitatea), au fost arestate luni dimineata in Franta din cauza unor apeluri pe retelele sociale de atacare a 'unui loc de gazduire' a jandarmilor cu prilejul summitul…

- Cel puțin 17 persoane au murit in urma inundațiilor provocate de ploile torențiale din Pakistan, au anunțat autoritațile locale, citate de Al Jazeera, potrivit Mediafax.Cea mai mare parte a orașului Karachi, cel mai mare din țara, este inundata. Citește și: Noi declarații facute de…

- La Paris a fost inregistrata joi o temperatura de 42,6 grade Celsius, un record pentru capitala franceza. Autoritatile franceze au instituit un cod rosu de canicula la Paris si in 19 regiuni ale tarii si au avertizat ca temperaturile ar putea atinge 42-43 de grade Celsius in zonele vizate. Potrivit…

- Parada militara, de astazi, de la Paris dedicata Zilei Nationale a Frantei a continuat cu proteste ale „vestelor galbene“. Sute de oameni au manifestat imediat dupa manifestari, s-au luat la harta cu fortele de ordine care au folosit gaze lacrimogene si au si retinut cativa protestatari.

- Vineri, 28 iunie 2019, polițiștii Compartimentului Urmariți din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale al Inspectoratului de Poliție Județean Alba l-au depistat și reținut pe un barbat de 27 de ani, din comuna Pianu, care era urmarit la nivel internațional, de autoritațile judiciare franceze,…

- Autoritațile spaniole au solicitat oficial Franței extradarea fostului lider al gruparii separatiste basce ETA, Josu Ternera, care a fost arestat luna trecuta în Franța în urma unei operațiuni comune a autoritaților din cele doua țari, a informat o sursa judiciara franceza, citata de Euronews.…