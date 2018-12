Franţa. Protestatari condamnaţi la închisoare pentru incendierea unei prefecturi Unul dintre cei doi barbati a fost condamnat la 12 luni de inchisoare, dintre care noua cu suspendare, pentru "violente agravate". Celalalt a fost condamnat la sase luni de inchisoare, dintre care trei cu suspendare, din acelasi motiv, impreuna cu acuzatia de "tentative de degradare". Sentinta de detentie fara mandat de arestare pronuntata in cazul lor trebuie sa fie stabilita cu judecatorul de aplicare a pedepselor, a continuat prefectura.



Procesul in cazul unui al treilea barbat de asemenea membru al "Vestelor galbene" a fost amanat pentru 7 ianuarie, "timp pentru a-si pregati apararea",… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

