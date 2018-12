Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Calarași au desfașurat activitați pentru creșterea gradului de siguranța a elevilor din mediul rural. In ultima saptamana, polițiștii de ordine publica din cadrul Secției 1 Poliție Rurala Modelu și cei de prevenire a criminalitații au purtat…

- Elevii din ciclul primar si gimnazial ar putea sa petreaca mai putine ore la scoala, scrie antena3.ro.Cel putin asa sustine Ecaterina Andronescu, noul ministru al Educatiei, dupa ce un proiect de lege initiat in acest sens de senatorul PSD Liviu Pop a fost adoptat de Comisia pentru Invatamant de la…

- Politistii rutieri din Alba au continuat activitatile pentru cresterea sigurantei elevilor, cadrelor didactice si parintilor in zonele unitatilor de invatamant. De la inceputul anului scolar a fost asigurata prezenta politistilor in zonele aglomerate, adiacente scolilor si gradinitelor, au fost verificate…

- A fost scandal mare, miercuri, in zona Spitalului CFR din Ploiești. Doi polițiști locali au fost agresați dupa ce au oprit, pentru cercetari, persoane care transportau peturi cu un carucior. Echipajul format din polițiști locali au oprit, pentru verificari, persoane suspectate ca au furat peturi, pe…

- Poliția belgiana a recurs la tunuri de apa și gaze lacrimogene, pentru a respinge un grup de protestatari. In mod paradoxal, cei ieșiți in strada sunt chiar polițiști și pompieri, care iși vad amenințat dreptul la concediul medical, supus unei reforme pe care o pregatește

- Un protest organizat de socialiștii belgieni nemulțumiți de reforma pensiilor a degenerat in violențe dupa ce o parte a protestatarilor au aruncat cu doze de bere in forțele de ordine, iar aceștia au ripostat cu tunuri cu apa, gaze lacrimogene și bastoane, anunța Belga. Peste 10.000 de membri ai Frontului…

- Peste 250 de polițiști argeșeni acționeaza in zona gradinitelor, scolilor si liceelor din județ, pentru ca noul an școlar sa inceapa in siguranța. Polițiștii vor fi prezenți pe toata durata anului școlar in zona unitaților de invatamant și pe traseele pe care copiii le folosesc pentru a veni și pleca…

- Luni, 10 septembrie, peste 140 de politisti maramureseni vor actiona in sistem integrat, suplimentar fata de dispozitivul curent, pentru desfasurarea in siguranta a festivitatilor specifice deschiderii anului de invatamant preuniversitar, anunta IPJ Maramures. Pentru ca noul an scolar sa inceapa in…