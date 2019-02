Stiri pe aceeasi tema

- Un proiect de lege impotriva incitarii la ura pe internet va fi prezentat in mai, a afirmat miercuri presedintele francez, Emmanuel Macron, declarandu-se impotriva unei tentative de a interzice anonimatul online, transmite Reuters. Textul va fi depus de deputata formatiunii La Republique…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a anuntat marti seara in fata comunitatii armene ca, in urmatoarele saptamani, Franta va declara 24 aprilie "zi nationala de comemorare a genocidului armean", relateaza AFP. Luand cuvantul in cursul dineului anual al Consiliului de coordonare a organizatiilor armene…

- Covicepresedintele Consiliului italian de Ministri Matteo Salvini si-a exprimat miercuri speranta ca alegatorii francezi sa nu voteze La Republique en marche (LREM), partidul presedintelui francez Emmanuel Macron, in alegerile europene din mai, relateaza Reuters prluata de news.roAceasta noua…

- Guvernul de la Paris a confirmat luni ca suspecteaza ingerinte externe menite sa strice imaginea Frantei prin exagerarea pe retelele de socializare a impactului protestelor organizate de "vestele galbene". "Forte straine" si "grupuscule care nu sunt in mod necesar tari" au apelat "masiv" la…

- ''Forte straine'' si ''grupuscule care nu sunt in mod necesar tari'' au apelat ''masiv'' la retelele de socializare pentru a ''amplifica'' protestul, a spus secretarul de stat francez pentru economie digitala, Mounir Mahjoubi, intr-un interviu acordat postului France Inter. El a anuntat ca guvernul…

- "Monitorizam indeaproape noile masuri potentiale care au fost anuntate, dar nu putem comenta inainte ca ele sa fie detaliate corespunzator", a declarat Valdis Dombrovskis in fata parlamentarilor europeni, reuniti in sesiune plenara la Strasbourg. Remarcile sale au fost facute in contextul in care…

- ”Vestele galbene” i-au dat lui Emmanuel Macron o palma dura a realitații, rupta de elitele pe care a ajuns sa le reprezinte tehnocratul. ”Guvernul de la Paris se pregateste sa suspende majorarea taxelor pentru carburanti, a declarat marti pentru Reuters o sursa guvernamentala, pe fondul manifestatiilor…

- Astfel presedintele francez Emmanuel Macron a cerut o amanare cu cateva saptamani a vizitei de doua zile pe care urma sa o inceapa miercuri in Serbia, a anuntat luni seara presedintele acestei tari, Aleksandar Vucic, dupa o discutie telefonica avuta cu omologul sau francez, transmite agentia Reuters.…