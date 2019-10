Franţa: Procesul atentatelor din ianuarie 2015 se va desfăşura între 4 mai şi 10 iulie 2020 Cei 14 inculpati vor fi judecati de o curte cu jurati speciala, formata exclusiv din magistrati. Trei dintre inculpati, vizati de mandate de arestare, vor fi judecati in contumacie. Mai multe surse au afirmat ca acestia si-ar fi gasit moartea la granita irakiano-siriana, insa informatia nu a fost confirmata oficial. Inculpatii sunt acuzati ca le-au acordat sprijin logistic in diferite grade fratilor Kouachi si lui Amedy Coulibaly, autorii atacurilor care au avut drept tinte redactia Charlie Hebdo, o politista din Montrouge si supermarketul parizian Hyper Cacher. La 7 ianuarie 2015, fratii Cherif… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Totalul investitiilor in startup-uri in cazul capitalei Frantei s-a ridicat la 2,2 miliarde de euro (2,5 miliarde de dolari), fata de doua miliarde de euro pentru capitala Germaniei. De asemenea, Parisul este mult inaintea Berlinului in ceea ce priveste numarul investitiilor, cu 230 fata de 129.…

- O sculptura reprezentandu-l pe fotbalistul brazilian Neymar, atacantul campioanei Frantei, PSG, a fost instalata pe prestigiosul bulevard George V, din cel de-al cincilea arondisment al Parisului, cu ocazia unei expozitii de arta contemporana, informeaza presa din Hexagon.

- Atacantul uruguayan Edinson Cavani nu va evolua in meciul echipei PSG cu Galatasaray Istanbul, programat, marti, in grupa A a Ligii Campionilor, potrivit news.ro.Citește și: Dinca baga anchetatorii IN SPERIEȚI: Criminalul din Caracal are tendințe sinucigașe Edinson Cavani nu s-a recuperat…

- Jacques Chirac a murit in aceasta dimineața, la 86 de ani. Anunțul morții fostului lider francez a fost facut de catre ginerele sau, Frederic Salat-Baroux. Jacques Chirac a fost președinte al Franței intre anii 1995 și 2007. De-a lungul timpului, el a ocupat mai multe funcții publice, printre care premier…

- Armamentul folosit in dublul atac vizand instalatii petroliere in Arabia Saudita este de provenienta iraniana, a acuzat luni un purtator de cuvant al coalitiei care lupta in Yemen impotriva rebelilor huthi, care au revendicat aceste atacuri, relateaza AFP potrivit news.ro”Ancheta continua,…

- Starul brazilian Neymar nu a fost inclus in lotul echipei Paris Saint-Germain pentru partida cu FC Toulouse, programata duminica seara pe stadionul Parc des Princes, in cadrul etapei a 3-a a a campionatului de fotbal al Frantei., informeaza AFP. Neymar nu a disputat niciun meci oficial…

- Europa se topeste sub valul de canicula care a spulberat recordurile de temperatura in mai multe tari. Olandezii, belgienii, germanii si locuitorii Parisului au trait cea mai fierbinte zi din istorie, cu...

- Arhitectul-șef al catedralei Notre-Dame din Paris, Philippe Villeneuve, a declarat miercuri ca temperaturile ridicate înregistrate în aceste zile în capitala Franței ar putea slabi structura monumentului, grav afectat de un incendiu în luna aprilie, potrivit Reuters și CNN. „Sunt…