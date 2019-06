Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce un sondaj YouGov publicat la sfarsitul lui aprilie arata ca mai mult de un francez din doi (54%) doreste o reconstructie "identica", comparativ cu 25% care se declarau favorabili unui "gest arhitectural", Riester a opinat ca este necesar sa studieze toate optiunile - de aici si concursul…

- ​A fost sufletul echipei la Ostrava (acolo unde România a trecut dupa o confruntare electrizanta de Cehia, scor 3-2), iar acum promite ca va fi cel puțin la fel. Monica Niculescu a oferit câteva momente spectaculoase la antrenamentul pe care l-a facut vineri dimineața în Kindarena,…

- Fetele noastre au ales o culoare sobra pentru prezenta la eveniment, preferand negrul pentru vestimentatie, in timp ce frantuzoaicele au fost imbracate in rosu, scrie digisport.ro. Citeste si FED CUP FRANTA-ROMANIA. Francezii se tem de Simona Halep: "E jucatoarea perfecta" Inainte de…

- Statul francez este "auto-asigurat" pentru Catedrala Notre-Dame din Paris, respectiv monumentul nu avea asigurare și se presupune ca iși acopera propriile costuri, a declarat purtatorul de cuvant al Consulatului francez din New York, citat de Market Watch.Franța deține Catedrala Notre-Dame,…

- Francezii sunt cunoscuti pentru antipatia pe care o au pentru cuvintele imprumutate din limba engleza (dar si din altele). Sutele de ani de rivalitate dintre Franta si Anglia si-au spus cuvantul aici. Acum, Comisia Generala de Terminologie si de Neologie a propus o expresie care sa inlocuiasca, in limba…

- Trupa timișoreana The Different Class are parte de o dubla premiera: prima piesa lansata oficial in limba romana și primul material video oficial al formației. „«Dancer» este prima piesa careia i-am lansat videoclip oficial. E un trip primal, psihedelic, despre patima, sinceritate, pofta. E filmul ala…

- Cand lumea este dependenta de internet și mii de filme sunt gratis online, dar și contra cost pe platforme speciale cu subtitrari ca la carte, romanii inca prefera sa mearga la cinematograf! In acest moment, sunt raportate 72.112 de locuri in cinematografele din Romania, fața de 58.096 in 2012 sau 68.415…

- Un tigan aflat in Franta il intreaba pe Sarkozy: – Auzi, barosane, cat imi dai daca plec in tara mea cu intreaga familie? – 1500 de euro. – Prefer sa astept urmatorul presedinte. Intre timp, mai face un copil. Ajunge Hollande presedinte si-l intreaba la fel. Raspunsul vine imediat: – 2500 de euro. –…