Franţa, prima ţară din Europa care generalizează recunoaşterea facială. Serviciul e disponibil de luna viitoare Franța va fi prima țara europeana care le va oferi cetațenilor posibilitatea de a se autentifica pe diverse servicii online utilizand recunoașterea faciala, anunța agenția americana Bloomberg. Aplicația Alicem , aflata in prezent in faza de testare, va fi disponibila pe Android in noiembrie, si le va permite francezilor sa iși dovedeasca identitatea pe Internet folosind citirea cipului pașaportului electronic. Acest proiect, prezentat pe site-ul Ministerului de Interne, a ridicat rapid ingrijorari cu privire la securitatea datelor. Asociația La Quadrature du Net, care apara drepturile… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

