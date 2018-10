Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul francez de Interne, Gerard Collomb, si-a prezentat luni demisia presedintelui Emmanuel Macron, care a refuzat-o, transmite AFP, citand presedintia Frantei, care confirma astfel o informatie a...

- Ministrul francez de Interne, Gerard Collomb, unul dintre cei mai apropiați aliați ai președintelui francez Emmanuel Macron, s-a oferit sa demisioneze din funcție luni, insa Macron a refuzat sa ii accepte demisia, a anunțat cabinetul acestuia, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.In…

- Ministrul de interne al Frantei, Gerard Collomb, a declarat ca va candida in alegerile pentru primaria Lyonului, al treilea oras ca marime al Frantei, in anul 2020 si ca nu ar vrea sa astepte pana in ultima clipa pentru a demisiona din guvern, informeaza publicatia L'Express pe site-ul sau, potrivit…

- Ministrul de interne al Frantei, Gerard Collomb, a declarat ca va candida in alegerile pentru primaria Lyonului, al treilea oras ca marime al Frantei, in anul 2020 si ca nu ar vrea sa astepte pana in ultima clipa pentru a demisiona din guvern, informeaza publicatia L'Express pe site-ul sau, potrivit…

- Ministrul de interne al Frantei, Gerard Collomb, a declarat ca va candida in alegerile pentru primaria Lyonului, al treilea oras ca marime al Frantei, in anul 2020 si ca nu ar vrea sa astepte pana in ultima clipa pentru a demisiona din guvern, informeaza publicatia L'Express pe site-ul sau, potrivit…

- Gabriela Firea a cerut Ministrului de Interne, Carmen Dan, sa-si dea demisia sau sa i se retraga sprijinul politic. Primarul Capitalei i-a adus acuzatii pentru protestul soldat cu violente, la 10 septembrie....

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a stabilit joi cu omologul sau din Turcia, Recep Tayyip Erdogan, intensificarea relatiilor economice bilaterale, anunta surse prezidentiale turce, informeaza mediafax. Emmanuel Macron si Recep Tayyip Erdogan au avut joi o conversatie telefonica, potrivit…

- Ministrul francez de Interne, Gerard Collomb, va fi audiat de parlamentari saptamana viitoare, dupa ce guvernul se confrunta cu critici privind modul in care a abordat problema bodyguardului președintelui Emmanuel Macron care a fost filmat batand protestatari, relateaza Reuters.