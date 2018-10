Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, l-a decorat luni cu Marea Cruce a Legiunii de Onoare pe "vanatorul de nazisti" Serge Klarsfeld si cu Ordinul National pentru Merit pe sotia acestuia, Beate Klarsfeld, transmite AFP. La eveniment, marcat printr-o ceremonie intima cu familia si prietenii apropiati,…

- Președintele Emmanuel Macron vrea ca Franța sa devina o destinație mai atractiva pentru industria auto, cu ajutorul unor masuri prin care sa faciliteze tranziția catre noile tehnologii și servicii de mobilitate. La propunerea acestuia, guvernul francez va lansa in curand o strategie privind electrificarea…

- Echipa naționala de fotbal a Romaniei a urcat pe poziția 27, cu 1.489 de puncte, in clasamentul FIFA publicat joi. Belgia a egalat Franța (1.729 de puncte) și imparte cu aceasta prima poziție. Brazilia se afla in continuare pe locul al treilea (1.663 de puncte).

- Titlul de cetatean de onoare ii va fi acordat Maiei Morgenstern „in semn de recunoastere a activitatii sale si a contributiei la dezvoltarea identitatii si diversitatii culturale", se arata in proiectul de hotarare, potrivit news.ro. Maia Morgenstern s-a nascut in 1962. A studiat la Academia…

- Franta, noua campioana mondiala, ocupa primul loc in clasamentul echipelor nationale publicat joi de Federatia Internationala de Fotbal (FIFA), primul dupa turneul final din Rusia si calculat dupa o noua formula.

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, este creditat cu opinii favorabile de numai 39% din concetatenii sai, potrivit unui sondaj de opinie Ifop, publicat duminica de saptamanalul Journal du Dimanche, informeaza Reuters. In contextul scandalului provocat de Alexandre Benalla, fostul sef al dispozitivului…

- Presedintele Franței, Emmanuel Macron, susține ca are în vedere o Europa construita în trei cercuri în urmatorii 10-15 ani, cu Franta aparținând tarilor cel mai bine integrate.

- Revenit in Franta alaturi de "Les Bleus", dupa cucerirea titlului mondial in Rusia, atacantul Olivier Giroud si-a exprimat mandria pentru primirea "Legiunii de onoare" din partea presedintelui Frantei, in semn de recunostinta pentru performanta obtinuta la Cupa Mondiala, informeaza cotidianul L'Equipe.…