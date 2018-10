Stiri pe aceeasi tema

- Roxana Maracineanu s-a nascut la 7 mai 1975, la Bucuresti si a emigrat in Franta in 1984. In 1998, la Perth, Roxana Maracineanu a devenit prima sportiva din Franta care a cucerit tilul mondial la natatie. In 2000, ea a ocupat locul al doilea in proba de 200 metri spate la JO de la Sydney, fiind intrecuta…

- Campioana mondiala la 200 metri spate din 1998 si vicecampioana olimpica din 2000, Roxana Maracineanu, nascuta in 1975 la Bucuresti, a fost numita, marti, ministru al Sporturilor in Guvernul francez, in locul fostei scrimere Laura Flessel.

- Ne face placere sa facem publice titlurile celor șase filme din prima competiție a festivalului nostru și, de asemenea, componența juriului care va alege anul acesta in timpul festivalului Cel mai bun film din aceasta selecție. A treia ediție a festivalului Pelicula - Latin America Experience va avea…

- ''Ceea ce va face Iohannis este previzibil. Data fiind succesiunea evenimentelor declanșate vineri seara, petrecute de foarte multa vreme, lucrate mediate, psihologic, incearca sa schimbe acest Guvern. Nu va reuși. Mi-am dat seama dupa mesajul de ieri adresat romanilor. Pentru mine, evident, domnul…

- Standard & Poor's, Fitch si Moody's, marile agentii de rating care evalueaza economia unei tari pentru a arata investitorilor cat de atractiva este sau nu aceasta din perspectiva investitionala, au mentinut in ultimii ani un rating „nejustificat” de scazut in cazul Romaniei prin comparatie cu alte…

- Revenit in Franta alaturi de "Les Bleus", dupa cucerirea titlului mondial in Rusia, atacantul Olivier Giroud si-a exprimat mandria pentru primirea "Legiunii de onoare" din partea presedintelui Frantei, in semn de recunostinta pentru performanta obtinuta la Cupa Mondiala, informeaza cotidianul L'Equipe.…

- Ambasadoarea Frantei la Bucuresti, Michele Ramis, a subliniat sambata, la receptia de 14 Iulie, ca Franta are nevoie de "o Europa care protejeaza cetatenii", Romania fiind "un partener de prim-plan" in acest proiect. Diplomatul a vorbit, la evenimentul de la ambasada, despre apropierea…