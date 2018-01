Franţa, preocupată de numărul de victime şi de arestări din Iran Franta este preocupata de numarul de victime si de arestari din Iran, a declarat marti un purtator de cuvant al Ministerului de Externe francez, in contextul in care bilantul persoanelor ucise in cursul manifestatiilor antiguvernamentale din aceasta tara a crescut, relateaza Reuters.



'Dreptul de a protesta este un drept fundamental', a declarat purtatorul de cuvant, potrivit unui comunicat.



'Dreptul de a protesta este un drept fundamental', a declarat purtatorul de cuvant, potrivit unui comunicat.

- Presedintele SUA Donald Trump, care si-a manifestat sprijinul pentru manifestatiile care au loc de joi in Iran, ar face mai bine sa se ocupe de "milioanele de persoane fara adapost si infometate" din SUA, a afirmat marti un purtator de cuvant al Ministerului de Externe iranian, relateaza AFP.…

- Turcia s-a declarat marti preocupata in legatura cu miscarea de protest fata de dificultatile economice si fata de putere care agita Iranul incepand de joi si a avertizat in legatura cu ''interventiile straine'', relateaza AFP, DPA si Reuters. ''Turcia este preocupata…

- Decizia recenta a Japoniei de a desfasura un sistem american de aparare antiracheta va afecta relatiile Moscovei cu Tokio si este o incalcare de catre Washington a unui tratat de baza privind controlul armelor, a declarat joi purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, relateaza…

- Franta a anuntat marti ca va continua "sa pastreze cea mai mare discretie asupra situatiei Sophiei Petronin", ostatica franceza rapita in Mali in urma cu exact un an si a carei familie cere informatii cu privire la soarta ei, informeaza AFP. "Din motive evidente de securitate, vom continua…

- Purtatorul de cuvant al Politiei Sibiu, Elena Welter, a declarat ca doua persoane au fost ranite grav in urma impactului dintre doua vehicule, pe DN 14, in Copsa Mica, iar pentru una dintre victime a fost solicitat elicopterul SMURD. „A fost o coliziune frontala intre doua autoturisme. Sunt…

- Un purtator de cuvant al Ministerului nord-coreean de Externe a declarat joi ca Phenianul nu are legatura cu niciun atac cibernetic, acesta fiind primul raspuns al Coreii de Nord dupa ce Statele Unite au acuzat-o public pentru un atac cibernetic la scara mondial, informeaza Reuters, citat de agerpres.ro. …

- Ministerul chinez de Externe a criticat joi ceea ce a numit 'afirmatiile nechibzuite' ale Uniunii Europene, dupa ce blocul comunitar a introdus noi reglementari pentru a se apara de importurile excesiv de ieftine si a subliniat ca economia chineza se confrunta cu denaturari semnificative ale pietei…

- Un purtator de cuvant al Ministerului nord-coreean de Externe a negat, joi, ca Phenianul ar fi fost in spatele atacului cibernetic WannaCry, in contextul in care SUA acuzasera Coreea de Nord ca ar fi fost direct responsabila pentru acest atac, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Guvernul francez va incerca sa echilibreze relatiile comerciale dintre fermieri, procesatori si distribuitori printr-un proiect de lege care va fi prezentat joi si care ar urma sa propuna majorarea pretului minim reglementat la alimente si limitarea vanzarilor promotionale in supermarketuri, informeaza…

- Ministerul de Externe francez a declarat luni ca doreste sa se angajeze intr-un dialog bazat pe valori si proiecte proeuropene cu Austria, in conditiile in care extrema dreapta a obtinut mai multe posturi-cheie in noul guvern de coalitie de la Viena, relateaza Reuters. Noul guvern austriac condus…

- Coreea de Nord a avertizat joi ca va lua masuri 'defensive nemiloase' in cazul in care Statele Unite vor impune o blocada navala, masura pe care Phenianul o considera 'un act de razboi', relateaza Reuters.Un purtator de cuvant al Ministerului de Externe nord-coreean, citat de agentia KCNA,…

- Rusia si-a suspendat prezenta diplomatica in Yemen, din motive de securitate, aceasta tara fiind marcata de o noua intensificare a luptelor, a anuntat marti purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, citata agentiile ruse de presa, preluate de Reuters, AFP si DPA. "Data…

- Ministerul rus al Apararii a condamnat, duminica, declaratiile ministrului francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, potrivit caruia Rusia si-a atribuit in mod nedrept victoria impotriva organizatiei teroriste Stat Islamic in Siria, relateaza site-ul agentiei Tass.

- China incearca sa dezamorseze 'bomba' care sta sa explodeze in Peninsula Coreea. Ministerul de Externe al Chinei a lansat, joi, un nou apel la calm privind criza nord-coeeana, sustinand ca razboiul nu este raspunsul pentru rezolvarea problemei, in contextul in care Serghei Lavrov a anuntat ca Phenianul…

- Exercitiile militare de amploare efectuate de SUA si Coreea de Sud si amenintarile americane cu un razboi preventiv impotriva Phenianului au facut ca izbucnirea unui razboi in Peninsula Coreeana sa devina 'un fapt stabilit', a declarat miercuri seara un purtator de cuvant al Ministerului de Externe…

- Ministerul de Externe turc a condamnat miercuri seara decizia SUA de a recunoaste orasul Ierusalim drept capitala a statului Israel, decizie calificata de Ankara ca 'iresponsabila', transmite Reuters.''Condamnam declaratia iresponsabila a administratiei Statelor Unite prin care Ierusalimul…

- Franta doreste organizarea unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU privind tratamentul aplicat migrantilor in Libia si va cere sanctiuni daca autoritatile libiene nu vor lua masuri, a declarat miercuri ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian, relateaza Reuters. Le Drian a afirmat…

- Coreea de Sud si Japonia au salutat decizia presedintelui american Donald Trump de a include din nou Coreea de Nord pe lista statelor care sustin terorismul, afirmand ca aceasta masura va contribui la procesul de denuclearizare prin amplificarea presiunii asupra regimului de la Phenian, informeaza…

- Franta isi doreste o Germanie puternica si stabila care sa ajute la dezvoltarea Europei, a declarat un oficial din cadrul administratiei presedintelui Emmanuel Macron, adaugand ca statul francez va continua sa lucreze cu guvernul german, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. "Pentru…

- Cetatenii romani care vor calatori, de la 1 decembrie, in Canada, pentru sederi de cel mult 6 luni, in scop turistic, nu vor mai avea nevoie de viza. Cei care intentioneaza sa ajunga in aceasta tara cu avionul vor trebui sa obtina, insa, in prealabil, o autorizatie electronica de calatorie – eTA. Purtatorul…

- Doisprezece persoane au fost ranite, joi, dupa ce un TIR s-a ciocnit cu un microbuz, in localitatea Raducaneni, judetul Iasi. Silvia Bolohan, purtatorul de cuvant al ISU Iasi, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca accidentul rutier s-a produs in localitatea Raducaneni, unde un TIR incarcat…

- Franta este preocupata de 'tentatia hegemonica' a Iranului in Orientul Mijlociu, a declarat, joi, la Riad, seful diplomatiei franceze Jean-Yves Le Drian in cadrul unei conferinte de presa cu omologul sau saudit Adel al-Jubeir, mentionand in special programul de rachete balistice al Teheranului, potrivit…

- Neamestecul Iranului in afacerile interne ale Libanului este o conditie importanta pentru stabilitatea regiunii, a anuntat luni Ministerul de Externe francez, relateaza Reuters. 'Dorim ca toti cei care exercita o influenta in Liban sa permita tuturor actorilor politici din aceasta tara sa-si exercite…

- Regimul stalinist de la Phenian sustine ca turneul presedintelui american Donald Trump în Asia a aratat ca este un "distrugator" si acesta ar fi "cersit" un razboi în Peninsula Coreea, potrivit unui comunicat al agentiei nord-coreene de presa, citat de Reuters online.…

- Demisia șoc a lui Saad Hariri, anunțata la 4 noiembrie la Riad, a luat prin surprindere clasa politica din Liban unde opinia publica iși pune intrebari legate de libertatea de mișcare a prim-ministrului. Secretarul de stat american, Rex Tillerson, a avertizat vineri "toate parțile, din interiorul…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe de la Moscova, Maria Zaharova, a declarat ca, din pacate, din cauza situatiei politice actuale din Republica Moldova nu pot fi realizate initiativele lui Igor Dodon, menite sa valorifice mai mult potentialul relatiilor moldo-ruse.

- Germania nu detine dovezi ca Saad Hariri este retinut, impotriva vointei sale, de catre Arabia Saudita si considera ca premierul libanez, care a demisionat saptamana trecuta, beneficiaza de libertate de deplasare, a declarat vineri o purtatoare de cuvant a Ministerului de Externe german, relateaza…

- Un nor radioactiv, in Europa, arata ca un accident a avut loc, in ultimele saptamani, intr-o instalatie nucleara in Rusia sau Kazahstan, in ultima saptamana a lui septembrie, apreciaza Institutul francez de radioprotectie si siguranta nucleara (IRSN). Institutul a exclus joi ipoteza unui accident intr-un…

- Franta a vandut Argentinei un numar de cinci avioane de vanatoare de tip Super Etendard, a anuntat ambasadorul francez la Buenos Aires, potrivit site-ului agentiei de stiri Reuters. "Am decis pentru cinci avione de vanatoare Super Etendard care sunt un pic vechi, insa importante pentru…

- Șase persoane au fost arestate marți in cursul unei operațiuni antiteroriste desfașurate in departamentul Alpes-Maritimes din sud-estul Franței, transmit Reuters și postul RTL, citand surse de poliție. Suspecții au fost reținuți în mai multe orașe din departament.…

- Kremlinul a condamnat miercuri atentatul cu furgoneta comis marti la New York, soldat cu opt morti si 11 raniti, spunand ca este un 'atac tragic si inuman', a declarat miercuri, la Teheran, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza AFP. 'Transmitem condoleante . Este un atac tragic…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a acceptat invitatia de a merge in vizita in Rusia si ar putea participa la Forumul Economic International de la Sankt Petersburg, care va avea loc in mai, a declarat marti ministrul de externe rus Serghei Lavrov, citat de agentia RIA Novosti, relateaza Reuters,…

- Numarul persoanelor ce și-au pierdut viața in explozia urmata de un incendiu care a avut loc joi la o fabrica de artificii din Indonezia a crescut la 47, iar numarul celor raniți a ajuns la 46, a anunțat purtatorul de cuvant al poliției locale Argo Yuwono la Metro Television, informeaza Reuters.…

- Poliția turca a inceput joi o operațiune pentru arestarea a 121 de foști angajați ai Ministerului de Externe pentru presupuse legaturi cu clericul Fethullah Gulen din SUA, acuzat de Ankara ca a orchestrat tentativa de lovitura de stat de anul trecut, a relatat agenția de presa de stat Anadolu, citata…

- "Americanii sunt prea mici pentru a putea face rau Gardienilor Revolutiei", a afirmat Ali Akbar Velayati, citat de agentia ISNA. "Avem toate optiunile. Orice vor face, vom adopta masuri de reciprocitate", a spus consilierul ayatollahului Ali Khamenei. Luni, Iranul a amenintat Statele…

- Iranul este pregatit pentru "toate optiunile" in cazul in care Administratia Donald Trump va cataloga Gardienii Revolutiei drept organizatie terorista, avertizeaza Ali Akbar Velayati, un consilier al liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei. "Americanii sunt prea mici pentru…

- Presedintele SUA, Donald Trump, contesta Acordul nuclear semnat de marile puteri cu Iranul, denuntand politicile regimului islamist de la Teheran. In acest context, Donald Trump vrea sa desemneze Gardienii Revolutiei iraniene drept organizatie terorista. "Speram ca Statele Unite nu vor face…

- Iranul avertizeaza Statele Unite cu o reactie "nimicitoare" in cazul in care Administratia Donald Trump va cataloga Gardienii Revolutiei iraniene drept "organizatie terorista", regimul islamist de la Teheran subliniind ca armata SUA va fi tratata precum reteaua terorista Stat Islamic. …

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov și-a exprimat vineri speranța ca președintele SUA, Donald Trump, va lua o decizie 'echilibrata' cu privire la ramanerea sau retragerea țarii sale din acordul privind programul nuclear iranian, semnat in 2015 de Teheran și marile puteri, transmite Reuters. …

- Un purtator de cuvant al Ministerului rus al Apararii a declarat miercuri ca o serie de atacuri lansate de Statul Islamic in Siria asupra fortelor guvernamentale au fost efectuate dintr-o zona de langa granita cu Iordania, unde s-a stabilit o misiune militara americana, informeaza Reuters. Purtatorul…

