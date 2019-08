Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, a declarat referitor la relatiile cu Turcia ca "Lansez presedintelui Tayyip Erdogan un apel privind o abordare comuna în care sa facem pasi curajosi", scrie Rador, citând HT. Premierul Mitsotakis a sustinut un discurs în Adunarea…

- "Pentru a asigura dezvoltarea si intarirea capacitatilor noastre spatiale, un mare comandament spatial va fi creat in luna septembrie" in cadrul Fortelor armate aeriene, care "vor deveni in cele din urma Fortele armate aeriene si spatiale", a declarat el in fata comunitatii militare reunite la Ministerul…

- Premierul francez Edouard Philippe l-a primit luni, 24 iunie, pe omologul sau rus Dmitri Medvedev in orașul Le Havre, din Normandia. O simpla intalnire, dar a fost – in opinia comentatorilor politici de la posturile franceze de televiziune – o modalitate de relansare a dialogului cu Moscova, dupa mulți…

- Muzeul Luvru din Paris (foto: www.architecturaldigest.com) O asociatie de profil care monitorizeaza intrarile de turisti si incasarile financiare ale muzeelor din intreaga lume, International Theme Parks Associations, a dat publicitatii clasamentul pe anul 2018 pentru Europa. Cateva state din Europa…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a salutat luni 'curajul' si 'determinarea' noului sau omolog ucrainean, Volodimir Zelenski, 'de a face sa taca armele' in estul Ucrainei, liderul de la Elysee evocand un posibil summit la Paris daca Moscova si Kievul vor realiza 'gesturi'…

- Noul presedinte al Ucrainei Volodimir Zelenski va fi primit luni la Paris de Emmanuel Macron pentru a discuta despre solutionarea conflictului din estul Ucrainei si programul de reforme angajat de Kiev, potrivit unui comunicat difuzat vineri de presedintia franceza si citat de France Presse. Fostul…

- Grupul politic centrist din Parlamentul European (PE) la care au aderat eurodeputatii francezi pro-Macron a fost redenumit 'Renew Europe', o formula care nu mai contine termenul de 'liberal', pentru a evita conotatiile acestuia in Franta, transmite AFP potrivit Agerpres Cei 21 de deputati francezi…

