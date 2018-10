Stiri pe aceeasi tema

- Premierul francez, Edouard Philippe, a sosit marti dimineata la palatul prezidential, potrivit presedintiei, in timp ce o remaniere guvernamentala este iminenta, relateaza AFP preluata de Agerpres. Premierul ar urma sa prezinte demisia guvernului sau si sa fie insarcinat de catre presedintele…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a acceptat marti demisia ministrului de interne, Gerard Collomb, pe care o respinsese luni, informeaza AFP. Collomb isi anuntase pe 18 septembrie plecarea din guvern anul viitor, pentru a candida in 2020 la un nou mandat de primar al orasului Lyon - functie pe…

- Ministrul francez de Interne, Gerard Collomb, si-a prezentat luni demisia presedintelui Emmanuel Macron, care a refuzat-o, transmite AFP, citand presedintia Frantei, care confirma astfel o informatie a...

- Ministrul francez de Interne, Gerard Collomb, unul dintre cei mai apropiați aliați ai președintelui francez Emmanuel Macron, s-a oferit sa demisioneze din funcție luni, insa Macron a refuzat sa ii accepte demisia, a anunțat cabinetul acestuia, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.In…

- Ministrul francez de Interne, Gerard Collomb, si-a prezentat luni demisia presedintelui Emmanuel Macron, care a refuzat-o, transmite AFP, citand presedintia Frantei, care confirma astfel o informatie a cotidianului Le Figaro. "In fata atacurilor la adresa ministrului de cand acesta a confirmat…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat miercuri, in cursul ceremoniei anuale de omagiere a victimelor terorismului, construirea unui muzeu-memorial dedicat acestora, precum si masuri suplimentare pentru cei care au avut de suferit in urma atentatelor, informeaza AFP. Impreuna cu sotia sa, seful…

- Ministrul de interne al Frantei, Gerard Collomb, a declarat ca va candida in alegerile pentru primaria Lyonului, al treilea oras ca marime al Frantei, in anul 2020 si ca nu ar vrea sa astepte pana in ultima clipa pentru a demisiona din guvern, informeaza publicatia L'Express pe site-ul sau, potrivit…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat sambata ca daca premierul Viorica Dancila va considera necesara o remaniere guvernamentala, o decizie va fi luata in Comitetul Executiv al partidului. Intrebat la finalul CExN al PSD care a avut loc sambata la Neptun daca va fi facuta o remaniere guvernamentala…