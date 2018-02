Franţa: Premierul Edouard Philippe prezintă un plan pentru protecţia companiilor strategice Premierul francez Edouard Philippe a prezentat vineri un plan de masuri pentru protectia companiilor strategice, informeaza AFP. El a insistat insa ca se opune in continuare protectionismului. Philippe a anuntat extinderea domeniului de aplicare a unui decret din 2014 privind investitiile straine, care obliga investitorii straini sa obtina aprobarea ministerului economiei pentru implicarea in anumite sectoare si in caz de pericol pentru ordinea publica, securitate si apararea nationala. Autorizarea prealabila, acordata in general in schimbul unor angajamente, va fi necesara si in domeniile inteligentei… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sorana Cirstea, numarul 38 mondial, a declarat, joi, ca infrangerea suferita in fata jucatoarei spaniole Garbine Muguruza, locul 4 WTA, a fost cauzata de nenumaratele greseli pe care le-a comis, dar si de faptul ca nu a reusit sa se acomodeze la conditiile de joc. "Un meci in care am inceput…

- Companiile risca, in functie de obligatiile din legislatia GDPR incalcate si de gravitatea situatiei, amenzi administrative de pana la 20 de milioane euro sau de pana la 4% din cifra de afaceri totala, anuala, spune Dragos Radu, partener EY Law.

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu in cazul unui sportiv din Brașov care a fost diagnosticat cu cancer și a primit tratament in Franța. Sportivul susține ca in ciuda documentelor depuse, Casa Județeana de Asigurari de Sanatate a refuzat sa ii deconteze tratamentul. Avocatul Poporului s-a sesizat…

- Purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat, Heather Nauert, a acuzat marti Moscova intr-un comunicat ca 'alimenteaza conflictul din Ucraina soldat cu peste 10.000 de morti, dintre care peste 2.500 de civili'. In baza acordurilor de la Minsk semnate pe 12 februarie 2015 sub egida Frantei…

- Comisia Europeana va anunta la jumatatea lunii martie rezultatele evaluarii masurilor prezentate de noua state membre UE, inclusiv de Romania, in sensul imbunatatirii calitatii aerului, aceste tari riscand declansarea procedurilor de sanctionare. "Putem confirma ca toate tarile membre…

- Mai multi artisti si personalitati culturale din Franta au solicitat public ca oficialitatile din Paris sa abandoneze planul de a instala in oras un monument construit de artistul american Jeff Koons in memoria victimelor atacurilor teroriste din Paris, informeaza The New York Times.

- În cadrul Communities Summit Europe, Facebook a anuntat lansarea Leadership Program, o initiativa globala menita sa investeasca în oamenii ce construiesc comunitatile. Zeci de milioane de dolari vor fi directionate catre acest proiect, incluzând granturi de pâna la 10 milioane…

- Festivalul de Jazz de la Timișoara a ajuns la ediția cu numarul 6. Organizatorii au anunțat primele nume care vor urca pe scena. Printre artiști se numara și The Cinematic Orchestra, una dintre cele mai respectate trupe britanice de jazz, dar și Kurt Rosenwinkel’s CAIPI, despre care Eric Clapton a spus…

- Guvernul a redactat un memorandum in care cere ca reprezentantii statului in adunarile generale ale actionarilor sa solicite repartizarea a 90% din profiturile companiilor spre dividende si varsaminte la buget, asa cum s-a intamplat anul trecut. “Mandatarea reprezentantilor statului in Adunarea generala…

- O secunda de neatenție este de ajuns ca smartphone-ul mult indragit și scump sa cada in apa – fie ca vorbim de toaleta, chiuveta, cada de baie, piscina, pericole sunt peste tot. Nu excludem nici o vizita in mașina de spalat sau o scufundare scurta facuta in paharul cu alcool. Acestea sunt situații mai…

- Franta isi va mari regulat cheltuielile militare din 2019 pana in 2025 si va aloca in aceasta perioada 295 de miliarde de euro pentru aparare, conform unui proiect de lege care va fi prezentat joi consiliului de ministri. Obiectivul proiectului legislativ prezentat de AFP este atingerea unui nivel de…

- Tenismanul rus Karen Hacianov l-a invins pe spaniolul David Ferrer, cap de serie numarul 7, cu 6-7 (5/7), 6-3, 6-4, marti, in runda inaugurala a turneului ATP de la Montpellier (Franta), dotat cu premii totale de 501.345 euro. Pentru tanarul Hacianov (21 ani, 49 ATP) a fost prima confruntare…

- Ronald Koeman, antrenorul naționalei Olandei. Concediat pe 23 octombrie de la Everton, fostul mare internațional, 54 de ani, va deveni in sfarșit selecționerul Olandei, anunța presa batava. Fostul antrenor al „caramelelor” va semna marți un contract pe doi ani (avand ținta Euro 2020), cu opțiune de…

- Academia Europeana de Științe, Arte și Litere (L’Academie Europeenne des Sciences, des Arts et des Lettres - ALESAL) cu sediul la Paris, Franța, și-a cooptat, la adunarea anuala din 26 ianuarie 2018, cinci membri noi.

- Patru migranti au fost raniti de gloante intr o incaierare produsa joi la Calais, in nordul Frantei, unde migranti afgani si eritreeni au intrat in conflict din cauza repartizarii alimentelor, relateaza AFP, preluat de AGERPRES.Trei dintre raniti au fost transportati la spitalul local din Calais, iar…

- Așadar, miniștrii care altadata erau insoțiți de SPP, inclusiv la ședințele de guvern, astazi nu mai sunt la Palatul Victoria. Demnitarii aflati in competenta Serviciului de Protectie si Paza (SPP), prin hotarare a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT), nu pot face obiectul protectiei…

- Violeta Stoica Din anul 1998 – cand a fost pronunțata prima hotarare a Curții Europene a Drepturilor Omului impotriva Romaniei, in cauza Vasilescu contra statului roman – CEDO s-a pronunțat in 1.352 de cauze in care romanii au facut plangere la aceasta instituție europeana, potrivit datelor oficiale.…

- DSVSA Constanta realizeaza actiuni de evaluare, supraveghere si control in unitatile supuse autorizarii inregistrarii sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor in baza legislatiei sanitare veterinare in vigoare prin tehnici, proceduri specifice si recoltari de probe pentru supravegherea, prevenirea,…

- Cinci companii (Euroguard SRL, G4S Secure Solutions, RPG Security Center, Securitas Services Romania, Aramis-Ro SRL) au recunoscut participarea la practica anticoncurentiala si au beneficiat de reduceri ale amenzilor. Totodata, una dintre companii a beneficiat de reducerea amenzii, avand o situatie…

- De la 1 ianuarie 2018 a intrat in vigoare Legea insolvenței persoanelor fizice, dar aceasta nu poate fi aplicata din cauza unor blocaje procedurale. Cea mai importanta problema este, in opinia CITR – companie din industria insolvenței, cu aproape 900 de proiecte de insolvența și faliment gestionate…

- Teoretic, de la inceputul acestui an, romanii aflati in incapacitate de plata s-ar putea proteja de executarea silita, insa nu au cui sa adreseze dosarul de insolventa, informeaza news.ro. Cele mai importante probleme sunt, in opinia CITR, faptul ca nu s-au constituit comisiile de insolventa la nivel…

- Legea insolventei persoanelor fizice intrata in vigoare la inceputul anului este greu de aplicat in conditiile in care inca nu au fost constituite comisiile de insolventa la nivel local si nu a fost publicata lista specialistilor autorizati pentru acest tip de procedura, spun specialistii CITR,…

- Raluca Vestemeanu, de la Declic, a folosit o idee inteligenta. In numele curentului #Rezist, mobilizeaza tinerii nemulțumiți de corupție, de toate cele care nu funcționeaza in Romania. Evident, in fața sediilor PSD. Iar șefii PSD clapaugi și prafuiți nu știu cum sa reacționeze. Iata scrisoarea trimisa…

- Edouard Philippe a facut in urma cu cateva saptamani o vizita in Noua Caledonie si alte teritorii franceze de peste mari, la bordul unui Airbus A340 al Fortelor Aeriene Franceze. La intoarcere, aerona a trebui sa alimenteze la Tokyo, iar premierul si delegatia sa nu au mai avut rabdare sa…

- Consiliul Investitorilor Straini avertizeaza miercuri, intr-un comunicat, ca exceptarea majoritatii companiilor de stat de la prevederile Ordonantei 109 privind guvernanta corporativa - masura adoptata tot miercuri de Parlament - „duce la slabirea statului de drept” si „afecteaza domnia legii”.

- Premierul Edouard Philippe se duce la locul coliziunii intre un tren si autobuz scolar, soldate cu patru morti si sapte raniti grav, joi dupa-amiaza, la Millas (Pyrenees-Orientales), potrivit anturajului sau, relateaza AFP. Premierul, care prezida o conferinta cu privire la administratie, la Cahors…

- Coliziunea s-a produs la un pasaj de traversare a caii ferate. Portvit matorilor, citați de BFM TV, șoferul autobzulului a incercat sa treaca deși bariera era lasata, vehicolul a fost lovit in partea din spate și s-a rupt de la mijloc. Copiii aveau varsta intre 13-17 ani, transmite Realitatea.net. …

- Curtea de Apel din orașul francez Aix-en-Provence a menținut in vigoare decizia care il lasa liber pe senatorul rus Suleiman Kerimov, fara drept de a parasi Franța, dar a majorat suma cauțiunii de la 5 milioane de euro la 40 milioane de euro, scrie Le Figaro. Astazi, dupa audieri in spatele ușilor inchise…

- SUA au trimis bombardiere strategice în peninsula coreeana. B-1B, unul dintre cele trei tipuri de bombardiere strategice americane este parte a exercițiilor comune dintre SUA și Coreea de Sud, simulând un atac la sol al unei baze militare. Exercițiul vine ca o etalare…

- Regele Mihai era ultiomul mare lider mondial din Al Doilea Razboi Mondial ce era inca in viata. Din pacate, acesta s-a stins din viata ieri. Viata suveranului este una tumultoasa, una plina de evenimente dintre cele mai triste, totul culminand cu un exil de o jumatate de secol. Chiar si asa Regele…

- Senatul SUA a aprobat sambata o masiva reforma fiscala, ceea ce inseamna ca republicanii si Donald Trump sunt mult mai aproape de scopul lor, acela de a reduce taxele pentru companii si pentru cei cu venituri mari, in conditiile in care efectele asupra americanilor de rand vor fi si bune si rele, sustin…

- Prima Doamna Brigitte Macron a botezat luni un pui de panda, nascut dintr-un cuplu imprumutat de Beijing intr-un gest traditional de prietenie. Acesta se numeste Yuang Meng - „implinirea unui vis“. Este gri si alb-roz, pufos si are peste sapte kilograme, relateaza AFP.

- DSVSA Constanta realizeaza actiuni de evaluare, supraveghere si control in unitatile supuse autorizarii inregistrarii sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor in baza legislatiei sanitare veterinare in vigoare prin tehnici, proceduri specifice si recoltari de probe pentru supravegherea, prevenirea,…

- Nationalele de handbal feminin ale Romaniei, Frantei si Spaniei au fost performerele zilei de duminica, a doua in grupa A la Campionatul Mondial. Romania este lider, cu 4 puncte, iar in urmatoarea partida, marti, va intalni Spania.Rezultatele complete inregistrate in partidele de duminica…

- Romania intalnește azi, de la ora 15:00 Slovenia, un meci care se anunța extrem de greu pentru Neagu și compania. Romancele au asistat la meci și au plecat spre hotel destul de ingandurate dupa evoluția aratata de slovene, care au produs surpriza, invingand vicecampioana olimpica Franța, scor 24-23.…

- Franța, etapa 16. PSG, Marseille și Lyon joaca in deplasare. Program și clasament. Etapa a 16-a in Franța va debuta, vinefri, cu partida dintre Dijon și Bordeaux. Lideul autoritar al campionatului, Paris SG va evolua, sambata, la Strasbourg. Tot in deplasare vor juca și principalele sale urmaritoare,…

- Trei angajați ai producatorului de ciment Lafarge, audiați miercuri de Serviciul National francez de Vama Judiciara (SNDJ), au fost plasați in arest preventiv de in ancheta cu privire la activitatile in Siria ale grupului, suspectat ca a finantat in mod indirect grupari jihadiste, inclusiv Statul Islamic…

- Romania nu mai are șanse de calificare in grupele Ligii Campionilor. Sistemul UEFA care ne blocheaza accesul la ”masa bogaților”. Pentru echipele romanești, calificarea in grupele Ligii Campionilor de fotbal va ramane doar un vis. Asta dupa ce UEFA a publicat ”lista de acces” pentru perioada 2018-2021…

- Sanda Ladosi si sotul ei au fost ridicat de DIICOT, din propria locuința, pentru o frauda de un milion de euro.Ei au fost ridicati marți dimineata, iar acum sunt in drum spre DIICOT pentru a fi audiati. Percheziții DE AMPLOARE in Franța: Sediul unei celebre companii de avioane, luat…

- Afaceristul George Soros are o condamnare penala definitiva in Franța pentru o frauda bancara de milioane. Mai precis, potrivit Antena 3, care citeaza „Lumea justiției”, in anul 1988 Soros a inființat un grup de investiții – Quantum Funds, care a operat prin intervenții pe piețele bursiere in state…

- Gruparea terorista Stat Islamic ameninta cu atacuri teroriste in pietele de Craciun, de sarbatori. Mesajele, scrise in franceza, engleza si germana, au fost distribuite prin intermediul unor aplicatii de mesagerie. ISIS ameninta ca va comite atacuri teroriste in Marea Britanie, Franta si Germania, potrivit…

- Increderea companiilor germane in economie a inregistrat o crestere record in noiembrie, ceea ce sugereaza ca directorii companiilor din Germania sunt mai optimisti ca niciodata in privinta soliditatii economiei globale, transmit Reuters si Bloomberg.

- Acceleratorul AGLAE, care masoara 37 de metri, este amplasat la subsolul muzeului si va fi acum folosit pentru prima data pentru studii de rutina si pentru analizarea autenticitatii tablourilor si a altor obiecte realizate din materiale organice. Centrul pentru Cercetare si Restaurare a Muzeului din…

- Cluj: Nutritionistii spun ca orice aliment este permis, dar cu masura Peste 400 de persoane din tara si din strainatate participa la a 7-a editie a Conferintei nationale cu participare internationala "Nutritia - Medicina viitorului". Oana Stanciu, asistent universitar la disciplina Bromatologie,…

- Bugetele naționale a șase state din zona euro ar putea incalca anul viitor reglementarile UE privind deficitul bugetar, in timp ce Italia, Franța și Belgia nu au reușit sa-și reduca datoria publica in linie cu cerințele blocului comunitar, a avertizat miercuri Comisia Europeana (CE), transmite Reuters.…

- Un om de afaceri rus care este si parlamentar a fost arestat preventiv in Franta, sub acuzatia de frauda fiscala si spalare de bani, afirma surse citate de presa franceza si rusa, scrie mediafax.ro.

- Politistii de frontiera l-au depistat pe vasluianul Catalin Ciobirca (36 de ani) pe Aeoroportul din Iasi in timp ce se pregatea sa urce la bordul unui avion echipamente de skimming, pentru a le transporta la Lima și in Peru. In paralel, politistii de la Crima Organizata din Galati si Vaslui au efectuat…

- Cea mai puternica mișcare seismica a avut loc la ora 1.37 pm (12:37 GMT) și a fost localizata la o adancime de 32 de kilometri, langa orașul Fornovo di Taro, potrivit institutului italian de vulcanologie (INGV). Celelalte doua seisme s-au produs intre orele 1 și 2 pm, informeaza agenția DPA, citata…

- Gestul senzual de a aprinde o țigara intr-o cafenea pariziana, o imagine des intalnita in peliculele franțuzești, ar putea deveni o amintire, dupa ce ministrul francez al sanatații și-a exprimat intenția de a interzice fumatul in filme, potrivit ediției de duminica a The Telegraph.