Stiri pe aceeasi tema

- Philippe a declarat ca protestatarii miscarii ''vestelor galbene'' s-au radicalizat, declaratie facuta in cursul unei vizite la prefectura politiei din Paris, unde mai multi ofiteri au fost raniti. Zeci de mii de persoane au demonstrat sambata impotriva presedintelui Emmanuel Macron si a politicilor…

- Vestele galbene'', miscarea contestatara ce l-a impins in corzi pe presedintele francez Emmanuel Macron, se pregateste sa desfasoare sambata a sasea zi de manifestatii, care, spre deosebire de cele din weekendurile trecute, se vor concentra mai mult pe provincie decat pe capitala Paris, relateaza…

- In plina mișcare a "Vestelor galbene", cota de popularitate a președintelui Franței a scazut la 23%, conform unui sondaj Ifop publicat duminica, 16 decembrie in Le Journal du Dimanche. O scadere de 2 puncte fața de luna noiembrie. Procentajul celor care se declara satisfacuți de Emmanuel Macron scade…

- Mii de protestatari au ieșit sambata pe stazile orașelor din Franța in al cincelea weekend de demonstații la nivel național impotriva guvernului și a lui Emmanuel Macron, in ciuda apelurilor de a se renunța la proteste din cauza atacului din Strasbourd de saptamana aceasta, transmite Reuters.UPDATE…

- Franta este in alerta rosie, iar Parisul se baricadase din nou sambata dimineata, inainte de manifestatii ale ”vestelor galbene” sambata - o criza sociala si politica ce zguduie tara si sidereaza lumea, relateaza AFP. Peste 300 de persoane au fost deja arestate de dimineata.

- Protestatarii din miscarea „Vestelor galbene” au anulat intalnirea cu premierul francez Edouard Philippe programata pentru marti dupa ce unii membri au primit amenintari cu moartea, scrie BBC, in timp ce presa locala anunta ca guvernul francez va suspenda taxa controversata pe carburanti.…

- La Bruxelles a fost inregistrata prima manifestație a ”vestelor galbene”. Vineri, la pranz, se adunasera circa 100 de persoane la aceasta prima adunare desfasurata in Belgia in cadrul miscarii de protest incepute in Franta cu doua saptamani in urma, informeaza AFP. In timpul protestului, cel…

- Protestul vestelor galbene a continuat și astazi in Franța, cu o intensitate redusa, dar cu aceeași cerere. Guvernul trebuie sa renunțe la reformele dure, iar clasa politica este chemata sa asculte revendicarile celor care merg la urne.