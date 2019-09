Faptele s-au petrecut cu putin timp inainte de ivirea zorilor, a precizat parchetul. Proprietarii castelului datand din secolul XVII au fost imobilizati, a mentionat o sursa din politie, dar nu au fost raniti. Parchetul a incredintat ancheta politiei judiciare din Versailles.



Cea mai mare proprietate privata inregistrata in Franta, cu un domeniu de 500 de hectare, castelul Vaux-le-Vicomte primeste in fiecare an circa 250.000 de vizitatori.



Capodopera arhitecturala construita intre 1656 si 1661 la circa 60 km sud-est de Paris i-a atras proprietarului sau din acea vreme, Nicolas…