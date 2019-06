Franţa, pregătită să preia zece migranţi debarcaţi de Sea-Watch3 în portul Lampedusa Franta este pregatita sa primeasca zece din cei 40 de migranti debarcati de Sea-Watch 3, nava inchiriata de o organizatie caritabila germana, in noaptea de vineri spre sambata in portul italian Lampedusa, a anuntat Ministerul de Interne de la Paris, transmite AFP. 'Franta este pregatita sa desfasoare inca o data in zilele imediat urmatoare, asa cum a facut-o de mai multe ori in ultimul an, o misiune a Ministerului de Interne si a Oficiului de protectie a refugiatilor si apatrizilor (Ofpra) pentru a identifica 10 persoane care au nevoie de protectie si care vor putea fi transferate fara intarziere… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Am hotarat sa intru in portul Lampedusa. Stiu ce risc, dar cei 42 de naufragiati de la bord sunt epuizati. Ii duc la loc sigur", a anuntat pe Twitter tanara femeie capitan a navei germane, Carola Rackete, lansand astfel o confruntare cu ministrul italian de Interne de extrema dreapta. "In 14 zile,…

- Peste 50 de municipalitati germane si-au declarat dorinta de a prelua migranti salvati din barci in Mediterana, a anuntat marti un purtator de cuvant al Ministerului de Interne de la Berlin, citat de DPA potrivit Agerpres. Orasele si-au exprimat disponibilitatea in scris. Saptamana…

- Intre 1.000 si 2.000 de persoane participante ale miscarii sociale a "vestelor galbene" au manifestat sambata pe strazile din Paris, pe o vreme insorita si intr-o ambianta festiva, in pofida unei mobilizari tot mai slabe, relateaza AGERPRES.Echipati cu fluiere sau tamburine, manifestantii…

- Un incendiu a izbucnit, miercuri dupa-amiaza, la un atelier de tamplarie al Ministerului de Interne din Paris, Franța, cladirea fiind evacuata.Mai multe mașini de pompieri au ajuns la fața locului, potrivit b1.roMagnitudinea incendiului și originea acestuia nu sunt cunoscute.

- Patruzeci si sapte de migranti au fost debarcati duminica seara in Lampedusa, o insula la sud de Sicilia, dupa ce prin ordin judecatoresc nava de salvare la bordul careia acestia se aflau a fost pusa sub sechestru, fapt ce a provocat indignarea ministrului italian de interne Matteo Salvini, informeaza…

- Un tanar student roman, in varsta de 23 de ani, care invața la Paris a fost ucis cu bestialitate in camera sa dintr-un camin studentesc din districtul 13 din Paris, pe rue Bruneseau. Poliția a anuntat ca langa cadavru a fost gasit un ciocan, foarte probabil arma crimei. O cunostinta a tanarului, un…

- Pericolul incendiului de la catedrala Notre-Dame din Paris a fost eliminat, dar inca nu se stie cum va rezista structura edificiului, a declarat marti dimineata Laurent Nunez, secretar de stat in Ministerul de Interne al Frantei, citat de AFP si Reuters. „La ora 08:00 (06:00 GMT, 09:00 ora Romaniei)…

- O campanie a Ministerului de Interne din Franta care indeamna la vot la alegerile europene a fost respinsa de catre Twitter, care avanseaza riscul de incalcare a noii legi franceze impotriva stirilor false ('fake news'), a indicat marti guvernul, relateaza AFP. Coordonata de catre…