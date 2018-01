Stiri pe aceeasi tema

- Franta a demarat miercuri o procedura ce vizeaza reforma bacalaureatului, examenul infiintat in timpul lui Napoleon, care nu mai corespunde nevoilor moderne de educatie, potrivit presedintelui Emmanuel Macron, care doreste sa faca din acest proiect una dintre reformele sale majore, informeaza AFP.…

- ♦ Zona euro a inregistrat anul trecut cea mai puternica crestere economica din ultimii 10 ani. Uniunea Europeana, adesea o sursa de crize economice si politice, s-a vazut acoperita cu laude la Forumul Economic Mondial de la Davos, locul unde elita politica, de business si academica a lumii…

- Francezii ar fi votat “probabil” pentru ieșirea din Uniunea Europeana, asemeni britanicilor, daca ar fi fost organizat un referendum in acest sens, a declarat președintele Emmanuel Macron intr-un interviu difuzat de BBC și preluat de Sky News. Într-un interviu acordat jurnalistului…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron a oferit un interviu pentru BBC News și a vorbit printre altele și despre omologul sau american, Donald Trump, care tocmai a implinit un an de cand a preluat mandatul . Macron s-a aratat dezamagit de reacția și de cuvintele folosite de Trump in legatura cu unele…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri ca Franta "are nevoie" de Germania pentru a reforma Europa, cu doua zile inainte de un vot crucial asupra formarii unei coalitii guvernamentale intre conservatori si social-democrati la Berlin, relateaza AFP. "Nu pot decat sa spun ca ambitiile…

- Franta isi va dubla bugetul pentru operatiunile militare din strainatate, a anuntat vineri presedintele Emmanuel Macron, relateaza dpa. Finantarea pentru operatiunile militare din afara tarii va creste de la nivelul actual de 450 de milioane de euro (552 de milioane de dolari) pana la…

- Franta si Marea Britanie vor semna un nou tratat privind imigratia, la o intalnire care va avea loc joi intre presedintele Emmanuel Macron si prim-ministrul Theresa May, au transmis oficiali francezi.Intalnirea celor doi va avea loc in Marea Britanie. Tratatul va „completa” si nu inlocui acordul…

- Politologul Andrei Țaranu a declarat, la ”Interviurile Libertatea Live”, ca președintele Klaus Iohannis se concentreaza pe caștigarea celui de-al doilea mandat, drept pentru care este permanent pregatit pentru coabitarea cu PSD. ”Depinde ce iși dorește președintele Iohannis. Sa fie un președinte-jucator,…

- Intalnirea celor doi lideri, stabilita pentru sfarsitul dupa-amiezei de vineri, va fi prima dupa finalizarea proiectului de acord guvernamental intre conservatorii dnei Merkel (Uniunea Crestin Democrata/Uniunea Crestin Sociala, CDU/CSU) si social-democratii germani (SPD), care ar putea duce in viitorul…

- Ministrul francez de interne Gerard Collomb a declarat marti ca Parisul va solicita guvernului britanic, la summitul bilateral ce va avea loc joi la Londra, 'sa ajute (orasul-port) Calais sa se dezvolte', transmite AFP. 'Vom merge impreuna cu presedintele Republicii (Emmanuel…

- Gigantul francez Lactalis, care a devenit liderul pietei locale de lactate dupa achizitia Albalact, se afla in centrul unui scandal de proportii in Franta, dupa ce a fost acuzat ca nu a retras rapid de pe piata laptele praf descoperit ca era contaminat cu salmonella, potrivit publicatiei franceze…

- Franta si Italia si-au evidentiat la un summit desfasurat joi apropierea punctelor de vedere in dosarele majore de actualitate, precum viitorul Uniunii Europene si migratia, si pregatesc un nou tratat bilateral, au anuntat joi la Roma premierul italian Paolo Gentiloni si presedintele francez Emmanuel…

- China si Franta sunt pregatite sa isi consolideze cooperarea in domenii precum aviatia si energia nucleara, dupa ce presedintele chinez Xi Jinping si omologul sau francez Emmanuel Macron au semnat marti o serie de acorduri, in cadrul primei vizite a liderului de la Elysee in China, potrivit DPA.Macron…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a pledat luni la Xian pentru o vasta alianta intre Franta, Europa si China, in special cu privire la clima si proiectul Beijingului "Noi drumuri ale matasii", angajandu-se sa revina in China "cel putin o data pe an", relateaza AFP, preluata de…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a adus duminica dimineata un omagiu foarte sobru (conform dorintei familiilor) victimelor atentatelor jihadiste comise cu trei ani in urma la Paris impotriva publicatiei satirice Charlie Hebdo si a magazinului Hyper Cacher.

- "Statele Unite urzesc in prezent o serie de comploturi grave. Nu doar comploturi judiciare, ci si economice", a declarat Erdogan intr-o conferinta de presa la Istanbul. El urmeaza sa efectueze vineri o vizita in Franta, unde se intalneste, la Paris, cu omologul sau francez Emmanuel Macron.

- Emmanuel Macron propune introducerea unei legi pentru interzicerea stirilor false de pe Internet din timpul campaniei electorale din Franta, scrie The Guardian. Presedintele Frantei, care a castigat...

- Guvernul de la Paris a confirmat restabilirea unei circumscriptii nationale unice in Franta pentru alegerile europarlamentare din 2019, conform proiectului de lege examinat miercuri de executivul francez, transmite France Presse. De la alegerile europene din 2004, exista un mod de scrutin…

- Franta si Germania si-au reafirmat, sambata, apelul la solutionarea "exclusiv pasnica" a conflictului din estul Ucrainei, printr-o declaratie comuna a presedintelui francez Emmanuel Macron si a cancelarului german Angela Merkel, informeaza site-ul Le Figaro.

- Celebrul saptamanal britanic The Economist, stindard al liberalismului, a desemnat Franta "tara anului" 2017 pentru alegerea lui Emmanuel Macron, estimand ca noul presedinte "a maturat fostul regim", informeaza AFP. "Franta a depasit asteptarile", scrie revista intr-un editorial publicat…

- Franta vrea sa intareasca relatiile economice cu Rusia, in ciuda sanctiunilor economice occidentale, a afirmat marti la Moscova ministrul francez al Economiei, Bruno Le Maire, inaintea vizitei asteptate a presedintelui Emmanuel Macron in Rusia in luna mai, scrie AFP.

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta o analiza a celebrului filozof francez Pascal Bruckner pe tema situației politice internaționale.RFI: Trump, Brexit, Rohingyas, Catalonia, Weinstein… Iata citeva dintre cuvintele cheie ale anului 2017. Un an care a inregistrat mai…

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele francez Emmanuel Macron au declarat vineri, la finalul Consiliului European de la Bruxelles, ca doresc sa ajunga la o pozitie comuna cu privire la reforma zonei euro, la summitul european din martie 2018, transmite AFP.'Vrem sa ajungem pana in…

- Președintele francez Emmanuel Macron acorda premii cercetatorilor americani, pentru a se muta in Franța, intr-un gest sfidator fața de Trump, care scoate SUA din Acordul climatic de la Paris.

- 'Parisul trebuie sa evalueze chiar astazi ceea ce se intampla in Corsica', a declarat autonomistul Gilles Simeoni, liderul listei 'Pe a Corsica' ('Pentru Corsica'), imediat dupa anunțarea rezultatului scrutinului. Cu un procent de 56,5% din voturi, coaliția formata intre susținatorii autonomiei și…

- Emiratul Qatar va cumpara 24 de avioane de vanatoare Typhoon din Marea Britanie pentru care va plati opt miliarde de dolari. Valoarea contractului a fost anuntata, luni, la Doha dupa semnarea acordului. Potrivit ministrului britanic al Apararii, Gavin Williamson, este cea mai importanta comanda…

- Președintele francez Emmanuel Macron i-a adus un ultim omagiu compozitorului, actorului și cantarețului Johnny Hallyday, sambata, in fața bisericii Madeleine din Paris, declarand ca acesta a fost "o parte din noi, o parte din Franța", relateaza AFP. * UPDATE Cântarețul…

- In urma sesizarii formulate de mai multe organizații ale magistraților, judecatorii Consiliului Constituțional au apreciat ca aceasta subordonare este 'conforma Constituției' și ca ea nu afecteaza independența Parchetului. Ei au estimat in verdictul lor ca dispozițiile contestate asigura 'o conciliere…

- Micul dar bogatul emirat a semnat, ieri, cu Franta, contracte de mai multe miliarde de euro, semnate in prezenta presedintelui Emmanuel Macron si a emirului Tamim bin Hamad al-Thani. Cu aceste acorduri, Qatarul incearca sa demonstreze ca nu este izolat international, dupa ce, in iunie, i s-a impus…

- Mai multe tari europene au criticat miercuri seara decizia presedintelui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, apreciind ca statutul acestui oras trebuie sa fie stabilit in cadrul procesului de pace din Orientul Mijlociu, informeaza agentiile internationale de presa.…

- "Condamnam anuntul iresponsabil al Administratiei SUA... privind recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului si privind mutarea Ambasadei SUA la Ierusalim", anunta Ministerul turc de Externe."Cerem Administratiei SUA sa reconsidere aceasta decizie eronata care risca sa aiba rezultate…

- Presedintele american, Donald Trump, si francez, Emmanuel Macron, au discutat telefonic luni despre situatia din Irak, precum si din Orientul Mijlociu, a informat Casa Alba intr-un comunicat, relateaza AFP. "Convorbirea telefonica a confirmat relatia stransa dintre Statele Unite si Franta in calitate…

- Sute de romani din Paris au participat la petrecerea data de Ambasada Romaniei din Franta. Ambasadorul Romaniei, Luca Niculescu, a vorbit despre anul centenarului Unirii, care incepe la 1 Decembrie, in timp ce ministrul francez al afacerilor europene s-a simtit dator sa aminteasca de reforma justitiei…

- Macron și Obama vor avea "un dejun privat", a menționat aceeași sursa. Obama se va afla sambata la Paris unde urmeaza sa rosteasca un discurs la 'Les Napoleons', o rețea de peste 3.000 de reprezentanți ai industriei comunicațiilor. Axata pe deplasari in teritoriu, intalniri cu oamenii…

- Propunerile presedintelui Emmanuel Macron de reforma a Europei vor fi mai greu de realizat daca Franta nu are un 'partener puternic' in Germania, a declarat luni noul purtator de cuvant al guvernului francez, Benjamin Griveaux, relateaza Reuters si AFP. 'Acordam, bineinteles, o atentie deosebita…

- Premierul demisionar libanez Saad Hariri a sosit marți seara la Cairo, unde va fi primit de președintele egiptean Abdel Fattah al-Sissi, transmit Reuters și dpa. Hariri s-a aflat la Paris începând de sâmbata, unde s-a întâlnit cu președintele Emmanuel…

- Președintele francez Emmanuel Macron a lansat luni o runda de consultari cu liderii partidelor din Franța in legatura cu alegerile europarlamentare din 2019 și cu planurile privind viitorul Uniunii Europene, informeaza dpa. Potrivit cotidianului Le Monde, șeful statului francez a propus…

- Saad Hariri, premierul demisionar libanez a ajuns sambata dimineața la Paris, unde urmeaza sa aiba o intalnire cu președintele francez Emmanuel Macron, informeaza agențiile de presa internaționale.

- Președintele francez, Emmanuel Macron, a inaugurat muzeul Luvru in Abu Dhabi, construit in ultimii 10 ani, care deține 600 de lucrari de arta permanenta și 300 de imprumuturi din Franța, scrie BBC News. Laudata de critici, cladirea are o cupola conceputa astfel incit sa permita soarelui puternic al…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a apreciat joi ca victoria militara impotriva gruparii Statul Islamic va fi totala in ”viitoarele luni” in Irak si in Siria, dar ca ea nu va fi suficienta sa puna capat amenintarii jihadiste. In fata trupelor franceze stationate la Abu Dhabi, capitala Emiratelor…

- O suta de tari au fost invitate sa participe la Summitul pentru clima de la Paris, ce va avea loc pe 12 decembrie, insa, "pentru moment", presedintele american, Donald Trump, nu a primit aceasta invitatie, a anuntat marti Presedintia franceza, citata de AFP. Acest summit, pe care Franta il organizeaza…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a decis sa poarte doar ''made in France'' in ceea ce privește costumele pe care le imbraca, devenite unul dintre semnele distinctive ale aparițiilor sale publice, relateaza vineri EFE. Potrivit revistei Closer, Macron și-a schimbat croitorul și…

- Președintele francez Emmanuel Macron a decis sa reduca puternic numarul celor care vor fi decorați cu Legiunea de Onoare, pentru a 'reda sensul' celei mai inalte distincții a statului francez, creata de Napoleon, dar cazuta in ultimul timp oarecum in banalitate, transmite AFP. Pentru perioada…

- ''Aceasta lege ne va permite sa ieșim din starea de urgența incepand cu 1 noiembrie, asigurand in același timp securitatea concetațenilor noștri'', a declarat Macron, care și-a pus semnatura pe document in fața camerelor de televiziune, in biroul sau de la Palatul Elysee, in prezența ministrului…

