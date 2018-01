Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron si prim-ministrul britanic Theresa May vor anunta joi, cu ocazia summitului franco-britanic de la Londra, un 'nou tratat' pentru 'completarea acordurilor de la Touquet', privind gestionarea migrantilor care vor sa ajunga în Regatul Unit, au…

- 'Se depun toate eforturile astfel incat trecerea ilegala sa nu fie posibila la Calais', care 'nu este o poarta de intrare ascunsa catre Anglia', a spus el intr-un discurs in fata fortelor de ordine din Calais, dand asigurari ca statul nu va permite 'constituirea unor filiere ilegale' in aceasta regiune.Presedintele…

- Un important intelectual sustinator al lui Emmanuel Macron a criticat marti politica privind migratia a guvernului, spunand ca este ipocrita, inaintea unui discurs programat al presedintelui francez pe acest subiect, relateaza dpa. Economistul Jean Pisani-Ferry, responsabil cu programele…

- Ministrul francez de interne Gerard Collomb a declarat marti ca Parisul va solicita guvernului britanic, la summitul bilateral ce va avea loc joi la Londra, 'sa ajute (orasul-port) Calais sa se dezvolte', transmite AFP. 'Vom merge impreuna cu presedintele Republicii (Emmanuel Macron) joi,…

- Ministrul francez de interne Gerard Collomb a declarat marti ca Parisul va solicita guvernului britanic, la summitul bilateral ce va avea loc joi la Londra, 'sa ajute (orasul-port) Calais sa se dezvolte', transmite AFP. 'Vom merge impreuna cu presedintele Republicii (Emmanuel…

- Gigantul francez Lactalis, care a devenit liderul pietei locale de lactate dupa achizitia Albalact, se afla in centrul unui scandal de proportii in Franta, dupa ce a fost acuzat ca nu a retras rapid de pe piata laptele praf descoperit ca era contaminat cu salmonella, potrivit publicatiei franceze…

- China si Franta sunt pregatite sa isi consolideze cooperarea in domenii precum aviatia si energia nucleara, dupa ce presedintele chinez Xi Jinping si omologul sau francez Emmanuel Macron au semnat marti o serie de acorduri, in cadrul primei vizite a liderului de la Elysee in China, potrivit DPA.Macron…

- China si Franta sunt pregatite sa isi consolideze cooperarea in domenii precum aviatia si energia nucleara, dupa ce presedintele chinez Xi Jinping si omologul sau francez Emmanuel Macron au semnat marti o serie de acorduri, in cadrul primei vizite a liderului de la Elysee in China, potrivit DPA.

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, care si-a inceput ieri prima vizita de stat in China, i-a oferit omologului sau Xi Jinping un murg din Garda Republicana franceza, o ”diplomatie a calului” inedita si un gest de prietenie fata de gazda sa, a informat palatul Elysee. ”In timpul vizitei sale la Paris,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a pledat luni la Xian pentru o vasta alianta intre Franta, Europa si China, in special cu privire la clima si proiectul Beijingului "Noi drumuri ale matasii", angajandu-se sa revina in China "cel putin o data pe an", relateaza AFP, preluata de…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a adus duminica dimineata un omagiu foarte sobru (conform dorintei familiilor) victimelor atentatelor jihadiste comise cu trei ani in urma la Paris impotriva publicatiei satirice Charlie Hebdo si a magazinului Hyper Cacher.

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a anuntat vineri ca Turcia a luat initiativa unui nou format de dialog privind Siria, la care urmeaza sa participe in prima etapa ministrii de externe ai asa-numitelor "tari cu afinitati" - Statele Unite, Franta, Germania, Regatul Unit, Italia, Uniunea Europeana,…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a anuntat vineri ca Turcia a luat initiativa unui nou format de dialog privind Siria, la care urmeaza sa participe in prima etapa ministrii de externe ai asa-numitelor "tari cu afinitati" - Statele Unite, Franta, Germania, Regatul Unit, Italia, Uniunea Europeana,…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a propus vineri seara Turciei un parteneriat special cu Uniunea Europeana fara admiterea efectiva in organizatie, informeaza MEDIAFAX, citand site-ul cotidianului Le Figaro.Emmanuel Macron s-a intalnit vineri seara, la Paris, cu presedintele Turciei,…

- Recep Tayyip Erdogan a sosit in Franța unde efectueaza prima vizita oficiala de dupa 2016 și s-a intalnit cu omologul sau francez, Emmanuel Macron. Președintele Franței i-a spus lui Erdogan...

- "Statele Unite urzesc in prezent o serie de comploturi grave. Nu doar comploturi judiciare, ci si economice", a declarat Erdogan intr-o conferinta de presa la Istanbul. El urmeaza sa efectueze vineri o vizita in Franta, unde se intalneste, la Paris, cu omologul sau francez Emmanuel Macron.

- Emmanuel Macron propune introducerea unei legi pentru interzicerea stirilor false de pe Internet din timpul campaniei electorale din Franta, scrie The Guardian. Presedintele Frantei, care a castigat...

- Emmanuel Macron a declarat razboi știrilor false. Președintele Franței a anunțat ca exista planuri pentru introducerea unei legi care sa combata „știrile false”. In plus, el a subliniat ca, in timpul alegerilor, rețelele de socializare vor trebui sa respecte reguli mai stricte privind conținutul pe…

- Guvernul de la Paris a confirmat restabilirea unei circumscriptii nationale unice in Franta pentru alegerile europarlamentare din 2019, conform proiectului de lege examinat miercuri de executivul francez, transmite France Presse. De la alegerile europene din 2004, exista un mod de scrutin…

- Emmanuel Macron si Papa Francisc au fost desemnati, la egalitate, ”personalitatile anului 2017” de un francez din trei, potrivit unui sondaj Ifop pentru Paris Match, scrie AFP, conform news.ro.Dintr-o lista de opt personalitati prezentate in vederea desemnarii ”barbatului sau femeii anului”,…

- De la investirea lui Donald Trump la catastrofele climatice, trecand prin criza catalana sau tirurile de rachete nord-coreene, AFP prezinta momentele-cheie care au marcat anul 2017, scrie News.ro . UN AN TRUMP Pe 20 ianuarie, miliardarul republican Donald Trump, in varsta de 70 de ani, devine presedintele…

- Președintele francez Emmanuel Macron a devenit ținta criticilor pentru petrecerea aniversara. Președintele francez a sarbatorit, in weekend, implinirea a 40 de ani, la cel mai mare castel de pe Valea Loarei – castelul Chambord, relateaza The Telegraph și presa franceza. Emmanuel Macron implinește 40…

- Telefoanele mobile vor fi interzise in școli și colegii incepand din anul școlar 2018, a anunțat ministrul educației naționale, Jean-Michel Blanquer, scrie Le Monde citat de Rador. Este vorba de o promisiune de campanie a lui Emmanuel Macron, potrivit Hotnews.ro.

- Președintele francez Emmanuel Macron i-a adus un ultim omagiu compozitorului, actorului și cantarețului Johnny Hallyday, sambata, in fața bisericii Madeleine din Paris, declarand ca acesta a fost "o parte din noi, o parte din Franța", relateaza AFP, potrivit Agerpres.ro.

- Președintele francez Emmanuel Macron i-a adus un ultim omagiu compozitorului, actorului și cantarețului Johnny Hallyday, sambata, in fața bisericii Madeleine din Paris, declarand ca acesta a fost "o parte din noi, o parte din Franța", relateaza AFP. * UPDATE Cântarețul…

- Micul dar bogatul emirat a semnat, ieri, cu Franta, contracte de mai multe miliarde de euro, semnate in prezenta presedintelui Emmanuel Macron si a emirului Tamim bin Hamad al-Thani. Cu aceste acorduri, Qatarul incearca sa demonstreze ca nu este izolat international, dupa ce, in iunie, i s-a impus…

- Mai multe tari europene au criticat miercuri seara decizia presedintelui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, apreciind ca statutul acestui oras trebuie sa fie stabilit in cadrul procesului de pace din Orientul Mijlociu, informeaza agentiile internationale de presa.…

- "Condamnam anuntul iresponsabil al Administratiei SUA... privind recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului si privind mutarea Ambasadei SUA la Ierusalim", anunta Ministerul turc de Externe."Cerem Administratiei SUA sa reconsidere aceasta decizie eronata care risca sa aiba rezultate…

- Johnny Hallyday, pe numele sau adevarat Jean-Philippe Smet, a incetat din viața in aceasta dimineața, la varsta de 74 de ani. Acesta s-a stins in urma unei lupte cumplite pe care a dus-o cu un cancer pulmonar. Vestea tragica a fost data de soția acestuia intr-o declarație de presa: „Johnny Hallyday…

- Presedintele american, Donald Trump, si francez, Emmanuel Macron, au discutat telefonic luni despre situatia din Irak, precum si din Orientul Mijlociu, a informat Casa Alba intr-un comunicat, relateaza AFP. "Convorbirea telefonica a confirmat relatia stransa dintre Statele Unite si Franta in calitate…

- Declaratiile generalului iranian au fost facute in contextul in care Franta ceruse initierea dialogului cu Teheranul despre programul sau balistic si o negociere in privinta Acordului nuclear semnat in 2015. De cealalta parte, oficialii iranieni au sustinut in mod repetat ca programul balistic are…

- "Am investit deja aproximativ 700 de milioane de lire sterline pentru pregatirile de Brexit ... iar astazi alocam alte trei miliarde de lire pentru urmatorii doi ani. Guvernul se pregateste pentru fiecare deznodamant posibil. Unul dintre cele mai importante stimulente care pot fi oferite mediului…

- Saad Hariri, premierul demisionar libanez a ajuns sambata dimineața la Paris, unde urmeaza sa aiba o intalnire cu președintele francez Emmanuel Macron, informeaza agențiile de presa internaționale.

- "Am vorbit cu prințul moștenitor (saudit) Mohammad bin Salman și cu premierul Saad Hariri și am convenit sa-l invit pe acesta din urma pentru cateva zile in Franța impreuna cu familia sa ", a declarat președintele francez. "Acesta este un gest de amiciție și o voința marcata a Franței de a contribui…

- Donald Trump si Vladimir Putin reprezinta o amenintare la adresa valorilor occidentale de toleranta si deschidere, dar izolarea celor doi lideri ar fi contraproductiva, a declarat marti presedintele francez Emmanuel Macron, intr-un interviu pentru BBC. "Explicatia pentru abaterile lor…

- Statul francez a alimentat extremismul prin abandonarea celor mai sarace regiuni ale sale, a declarat presedintele Frantei, Emmanul Macron, adaugand ca vor fi luate noi masuri pentru a rezolva problema, relateaza site-ul postului France24. Promisiunea face parte din planul lui Macron,…

- Emmanuel Macron impreuna cu sotia sa Brigitte au inceput luni, la Stade de France, in prezenta predecesorului sau, Francois Hollande, sa aduca o serie de oamgii victimelor atentatelor de la 13 noiembrie 2015, soldate cu 130 de morti la Paris si Saint-Denis, relateaza AFP, conform news.ro.Seful…

- Premierul britanic Theresa May i-a avertizat vineri pe parlamentarii favorabili menținerii Marii Britanii in Uniunea Europeana ca ea "nu va tolera" tentative de obstrucționare vizand incetinirea sau stoparea ieșirii țarii din UE, relateaza France Presse. "Nu vom tolera nicio…

- Ministrul afacerilor externe al Frantei, Jean-Yves Le Drian, a intreprins joi o vizita in Egipt, unde a fost primit de presedintele egiptean Abdel Fattah al-Sissi, semn al bunelor relatii intre Paris si Cairo, informeaza AFP. Le Drian, care s-a aflat in vizita oficiala in Emiratele Arabe Unite impreuna…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a decis sa poarte doar ''made in France'' in ceea ce privește costumele pe care le imbraca, devenite unul dintre semnele distinctive ale aparițiilor sale publice, relateaza vineri EFE. Potrivit revistei Closer, Macron și-a schimbat croitorul și…

- Starea de urgența, care inițial era prevazuta sa dureze trei luni, a fost prelungita in șase randuri, ultima data in luna iulie cand Parlamentul a votat pentru extinderea acestui regim de excepție.Ea urmeaza sa fie inlocuita cu o noua lege antiterorista, promulgata luni de președintele…

- Președintele francez Emmanuel Macron a aparat marți intr-un discurs la Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) legislația antiterorista care va inlocui miercuri starea de urgența in Franța, afirmand ca ea ii protejeaza pe cetațeni și respecta in același timp și drepturile omului, transmite AFP.…

- Purtatorul de cuvant al guvernului german, Steffen Seibert, a precizat intr-un comunicat faptul ca Berlinul susține 'poziția clara' a lui Mariano Rajoy pentru apararea 'ordinii constituționale' in Spania. 'Am spus-o mereu: unicul interlocutor in Spania este Mariano Rajoy', a menționat la…

- Decizia adoptata luni de ministrii muncii din statele membre ale Uniunii Europene privind revizuirea directivei europene a lucratorilor detasati este prima reforma europeana a presedintelui francez Emmanuel Macron, chiar daca el nu a obtinut tot ce si-a dorit din aceasta initiativa pe care a sustinut-o…

- Premierul britanic Theresa May s-a declarat, luni, "ambitioasa si optimista" in privinta viitorului tarii si a negocierilor cu Uniunea Europeana pentru Brexit, relateaza site-ul BBC News. "Sunt ambitioasa si optimista in privinta viitorului Marii Britanii si a acestor negocieri. Discutiile…

- Problema Guvernului de la Londra este ca britanicii nu au fost avertizati cu privire la consecintele votului pe tema Brexit, a declarat presedintele Frantei, Emmanuel Macron, potrivit Mediafax. Întrebat daca Uniunea Europeana ar putea sa faca anumite concesii verbale pentru a-i permite…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a afirmat vineri ca armata franceza isi va continua lupta impotriva gruparii Stat Islamic pe teritoriul sirian, dar ca atentia trebuie indreptata acum si spre gasirea unei solutii privind o tranzitie politica negociata in Siria, relateaza agentia Reuters. ''Lupta…