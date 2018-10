Stiri pe aceeasi tema

- ''Vom prezenta acele propuneri. Pot doar sa explic de ce inaintam propriile propuneri? Facem asta pentru ca planul prezentat de Uniunea Europeana nu este acceptabil pentru noi'', a spus sefa executivului britanic intr-un interviu acordat postului de radio LBC.Facem propriile propuneri ''intrucat…

- Companiile din Uniunea Europeana s-ar putea confrunta cu taxe de pana la 14 miliarde de lire sterline (18,28 miliarde de dolari) pe an daca nu se va ajunge la un acord privind iesirea Marii Britanii din blocul comunitar, a afirmat ministrul britanic al comertului, Liam Fox. "Daca nu vom avea…

- Ministrul britanic de externe Jeremy Hunt a avertizat duminica Uniunea Europeana ca daca obiectivul ei la negocierile privind Brexitul este sa pedepseasca Marea Britanie pentru ca a ales sa paraseasca blocul comunitar, atunci si alte state membre ar putea ajunge sa-si doreasca sa se desprinda de UE,…

- Intr un discurs asemuit de mulți cu un ultimatum, Theresa May, premierul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, a cerut mai mult respect pentru țara sa din partea Uniunii Europene. Dar ce inseamna acest respect și ce așteapta in mod precis premierul britanic de la Uniune? Doamna May…

- Sefa guvernului britanic Theresa May inca mai crede in posibilitatea de a negocia un 'acord bun' cu europenii privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, a declarat luni purtatorul sau de cuvant, citat de Reuters. 'Continuam sa credem ca un acord este rezultatul cel mai probabil,…

- Marea Britanie va intra in “stare de urgența”, daca va parasi UE fara un acord, a declarat fostul procuror general Dominic Grieve, un susținator al taberei conservatoare care militeaza la Westminster pentru ramanerea in blocul comunitar. Potrivit Sky News, Grieve a declarat că o ieșire…

- Fostul premier britanic Sir John Major a declarat ca un al doilea referendum legat de ieșirea Marii Britanii din UE este “justificat moral”, in condițiile in care sondajele arata ca cei care vor ramanerea țarii in blocul comunitar este mai mare decat al celor care sunt de acord cu un Brexit…

- Guvernul conservator condus de Theresa May va incerca in cursul acestei saptamani sa relanseze negocierile legate de Brexit cu Bruxellesul si sa-i tempereze pe euroscepticii de la Londra, foarte nemultumiti de strategia aleasa pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, comenteaza AFP.