- Protestatarii din miscarea „Vestelor galbene” au anulat intalnirea cu premierul francez Edouard Philippe programata pentru marti dupa ce unii membri au primit amenintari cu moartea, scrie BBC, in timp ce presa locala anunta ca guvernul francez va suspenda taxa controversata pe carburanti.…

- Astfel presedintele francez Emmanuel Macron a cerut o amanare cu cateva saptamani a vizitei de doua zile pe care urma sa o inceapa miercuri in Serbia, a anuntat luni seara presedintele acestei tari, Aleksandar Vucic, dupa o discutie telefonica avuta cu omologul sau francez, transmite agentia Reuters.…

- Emmanuel Macron a convocat o reuniune de urgența la Palatul Elysees, acolo unde vor discuta posibilitatea instituirii starii de urgența pentru a evita noi violențe precum cele de sambata din Paris, scrie Reuters. Purtatorul de cuvant al executivului de la Paris, Benjamin Griveaux, a declarat ca nu se…

- Francezii sunt mai putin multumiti de Guvern, iar Emmanuel Macron a pierdut patru puncte procentuale in noiembrie si a atins cel mai slab scor al popularitatii sale - de 25%, iar premierul Edouard Philippe sapte puncte - 34% -, potrivit unui sondaj Ifop, publicat in Le Journal du Dimanche (JDD),…

- Popularitatea presedintelui Emmanuel Macron a scazut din nou in Franta in septembrie, seful statului coborand la numai 32% opinii favorabile, un nou minim dupa alegerea sa, la acelasi nivel cu predecesorul sau in septembrie 2013, potrivit unui sondaj, citat de AFP, conform agerpres.ro. Seful…

- Președintele francez Emmanuel Macron a inregistrat o scadere spectaculoasa cu 10 puncte intr-o luna intr-un sondaj publicat marți, cu doar 31% dintre francezi care ii aproba acțiunea in calitate de președinte, fața de 41% in iulie, potrivit Le Soir, citat de Rador.

