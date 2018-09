Stiri pe aceeasi tema

- Popularitatea presedintelui Emmanuel Macron a scazut din nou in Franta in septembrie, seful statului coborand la numai 32% opinii favorabile, un nou minim dupa alegerea sa, la acelasi nivel cu predecesorul sau in septembrie 2013, potrivit unui sondaj, citat de AFP. Seful statului obtine 67%…

- Președintele francez Emmanuel Macron a reluat, joi, ofensiva pe teren social, dezvaluind un plan de lupta împotriva saraciei, în valoare de 8 miliarde de euro pe o durata de patru ani."Ne-am obisnuit prea de multe ori" cu "scandalul saraciei", a declarat seful statului…

- Popularitatea presedintelui francez, Emmanuel Macron, a scazut cu 12% in timpul verii, ajungand la 29% opinii favorabile, indica un sondaj Odoxa difuzat marti, relateaza AFP. Potrivit sondajului, 71% din cei intervievati (cu 12% mai multi decat la sondajul precedent) au o opinie negativa despre seful…

- Popularitatea presedintelui francez Emmanuel Macron a inregistrat o scadere spectaculoasa cu zece puncte procentuale in decurs de o luna, potrivit unui sondaj publicat marti. Doar 31% dintre francezi aproba activitatea sa in calitate de presedinte, fata de 41% in luna iulie, relateaza AFP. …

- Sustinatorii presedintelui francez Emmanuel Macron au denuntat sambata la unison o "instrumentalizare politica" de catre opozitie a scandalului declansat in jurul fostului colaborator prezidential Alexandre Benalla, acuzat de violente, potrivit AFP preluat de agerpres.Șeful pompierilor din…

- Popularitatea presedintelui francez Emmanuel Macron a fost afectata de scandalul Benalla si a atins cel mai scazut nivel dupa septembrie 2017, fara a beneficia de un efect al Cupei Mondiale de fotbal, potrivit unui sondaj Ipsos publicat marti si citat de France Presse. Tudorel Toader explica…

- Campioana mondiala la fotbal, Franța, a avut un capitan aproape jucator, in persoana președintelui Emmanuel Macron. Imaginile cu șeful statului la tribuna in finala, dar mai ales in vestiare și cele cantand imnul cu fotbaliștii la Elysee, pe covorul roșu, au facut turul lumii.

- Cota de incredere a presedintelui francez Emmanuel Macron si a premierului sau Edouard Philippe continua sa scada, a informat sambata postul de televiziune Francetvinfo in pagina sa electronica, citand rezultatele unui sondaj Harris interactiv, difuzate vineri seara. Acesta este nivelul…