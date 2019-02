Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana (CE) a decis joi sa trimita avize motivate catre Cipru, Franta, Irlanda si Romania pentru neindeplinirea obligatiei de a notifica transpunerea integrala in legislatia nationala a normelor UE privind drepturile la pensie suplimentara (Directiva privind transferabilitatea pensiilor,…

- Prințul Henri de Orleans era autor, pictor și fost ofițer. Ce este interesant este ca acesta a murit pe 21 ianuarie, la exact 226 de ani dupa ce unul dintre ilustrii sai inaintasi, Ludovic al XVI-lea, a fost ghilotinat la Paris. Decesul Printului Henri, la varsta de 85 de ani, a fost anuntat pe Facebook…

- Alerta maxima in Franta, mai multe explozii au avut loc la Paris. un cartier intreg a fost distrus VIDEO+foto O puternica explozie s-a produs in Paris! Deflagrația a avut loc in centrul capitalei Franței. Mai multe cladiri au fost distruse sau avariate, spun martorii. Agențiile internaționale de presa…

- Dupa anuntul lui Donald Trump cu privire la retragerea trupelor americane din Siria, Turcia i-a transmis Frantei ca „nu va fi benefic“ sa-i apere pe combatantii kurzi din Unitatile de Protectie a Poporului (YPG), relateaza Le Parisien.

- Jean-Yves Le Drian, ministrul de Externe de la Paris, a raspuns comentariilor presedintelui SUA, Donald Trump, privind protestele violente din Franta, caruia i-a cerut sa nu se implice in politica interna franceza, afirmand ca Parisul nu se implica in dezbaterile din Statele Unite.

- Suporterii moldoveni deja asteapta cu sufletul la gura meciul de la Chisinau dintre echipa noastra nationala de fotbal si campioana mondiala en-titre, echipa Frantei, in preliminariile EURO-2020.

- Parisul a asistat sambata la violențe de strada. Protestatarii s-au luptat cu forțele de ordine. Aproximativ 135.000 de persoane au participat la protestele organizate in Franta de Miscarea "Vestelor galbene", care denunta majorarea preturilor la carburanti si scaderea nivelului de trai, anunta…

- Serban Nicolae sustine ca Europa nu are doar mai multe viteze, ci si multiple standarde, multa ipocrizie, multa aroganta si multa nesimtire. "Proteste? Sute de mii (reali!) in strada? Gaze? Victime? Sunt sigur ca Parlamentul European va reactiona in regim de urgenta si va adopta o rezolutie…