Stiri pe aceeasi tema

- Franța nu exclude posibilitatea extinderii perioadei de tranziție post-Brexit, insa orice prelungire in acest sens va fi facuta sub anumite condiții, a informat joi o sursa din cadrul cabinetului președintelui francez Emmanuel Macron, relateaza site-ul agenției Reuters. "Este una dintre opțiunile…

- Franta este pregatita sa ajute Coreea de Nord in procesul de dezarmare nucleara, dar Phenianul trebuie sa arate mai intai un angajament serios si o dorinta reala in acest sens, a declarat presedintele francez, Emmanuel Macron, scrie Reuters.„Asteptam angajamente clare din partea Phenianului…

- O fotografie in care Emmanuel Macron apare in cursul vizitei in Saint-Martin, in care un tanar face un gest obscen cu degetul mijlociu provoaca un scandal in Franta, unde Christophe Castaner a denuntat un ”gest idiot” si a apreciat ca tara merita mai mult decat aceasta polemica, in urma ”indignarii”…

- Partidul presedintelui francez Emmanuel Macron, La Republique en Marche, si formatiunea de extrema dreapta Adunarea Nationala (fostul Front National) condusa de Marine Le Pen sunt practic la egalitate in intentiile de vot pentru alegerile europarlamentare din mai 2019, releva un sondaj publicat vineri…

- Liderul grupului liberal din Parlamentul European, Guy Verhofstadt, a declarat ca dorește o alianța cu partidul politic al președintelui francez Emmanuel Macron pentru alegerile europene din mai, in incercarea de a contracara populiștii, relateaza Reuters, citat de Mediafax.

- Matteo Salvini, ministrul italian de Interne, a declarat marți ca Franța ar trebui sa dea dovada de „mai multa solidaritate și sensibilitate” in problema migrației și sa permita refugiaților sa intre in țara prin orașul de frontiera Ventimiglia, relateaza Reuters.Salvini considera ca președintele…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat luni ca pastrarea unitatii Uniunii Europene este mai importanta decat stabilirea unei relatii stranse cu Marea Britanie post-Brexit, si a criticat ceea ce el a numit izolationismul "agresiv" al presedintelui american Donald Trump, relateaza Reuters.…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a stabilit joi cu omologul sau din Turcia, Recep Tayyip Erdogan, intensificarea relatiilor economice bilaterale, anunta surse prezidentiale turce, informeaza mediafax. Emmanuel Macron si Recep Tayyip Erdogan au avut joi o conversatie telefonica, potrivit…