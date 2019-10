Adunarea Nationala (camera legislativa inferioara) a aprobat ratificarea tratatului cu 479 voturi pentru, 42 impotriva si o abtinere. In timpul dezbaterilor, secretarul de stat pentru afaceri europene, Amelie de Montchalin, a aparat acest tratat 'ambitios', aprobat deja de Senat in iulie si care 'va deschide o noua era in relatia speciala' dintre cele doua tari.

Noul tratat de 'cooperare' si 'integrare' 'completeaza' tratatul de prietenie de la Elysee, semnat in 1963 de presedintele Frantei, generalul Charles de Gaulle, si de cancelarul german Konrad Adenauer, in domenii ca aparare,…