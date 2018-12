Circa 320 de persoane au fost arestate de politie la Paris in cursul diminetii de sambata, in contextul in care protestatarii se aduna din nou pe Champs-Elysees, dupa ce trec de controale de securitate stricte, relateaza si DPA. Ar fi trebuit sa fie o zi festiva de cumparaturi inainte de Craciun, insa numarul turistilor in Paris este restrans, iar localnicii au fost sfatuiti sa ramana in casa pe cat posibil. Zeci de strazi din centrul Parisului au fost inchise traficului, in timp ce Turnul Eiffel si muzee faimoase ca Musee d'Orsay, Centre Pompidou si Louvre au ramase de asemenea inchise. Multe…