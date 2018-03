Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmul-erou care s-a oferit in schimbul unei femei ostatica a teroristului baricadat in supermarket-ul din Trebes, sudul Frantei, a murit. Anuntul tragic a fost facut pe Twitter de ministrul francez de Interne, Gerard Collomb. Locotentent-colonelul de jandarmerie Arnaud Beltrame, de 45 de ani,…

- Colonelul Arnaud Beltrame s-a oferit sa fie el ostatic in locul unei femei, cand un extremist de origine marocana a lansat teribilul atac armat intr-un supermarket din Trebes, dezvaluie publicatia britanica The Sun.Polițistul și partenera lui, Marielle, au spus ”da” intr-un spital din Carcassonne,…

- La doua zile dupa un nou atac jihadist care a avut loc in sudul Frantei, tara se reculege duminica in memoria celor patru oameni ucisi de Radouane Lakdim, un delincvent radicalizat in legatura cu care anchetatorii isi continua investigatiile, relateaza AFP. Printre victime, fotografii cu care au fost…

- Donald Trump condamna atacul din sudul Franței. Președintele SUA, Donald Trump, a transmis pe Twitter sprijinul pentru victimele atacului sangeros din sudul Franței, in care patru persoane și-au pierdut viața. Trump spune ca el condamna ”acțiunile violente ale atacatorului și pe orcine care ii ofera…

- Trei dispozitive explozive improvizate au fost gasite in supermarketul "Super U" din localitatea Trebes, unde trei persoane au murit dupa ce un individ inarmat cu un pistol a luat mai multi ostatici, a informat, sambata, o sursa judiciara, relateaza site-ul cotidianului Le Figaro. Autoritatile…

- Jandarmeria Romana a transmis un mesaj de condoleante familiei locotenent-colonelului Arnaud Beltrame, ucis in atentatul de vineri din sudul Frantei. ''Camaradul nostru, locotenent-colonel Arnaud Beltrame, ne-a parasit. A murit pentru patrie, asa cum fac marii eroi. In aceste momente grele,…

- Francezii – si nu numai – il plang pe locotenent-colonelul de jandarmerie care a impresionat gratie curajului si a altruismului de care a dat dovada, in timpul luarii de ostatici din ziua precedenta, din Trebes. Numele sau este Arnaud Beltrame. Avea 44 de ani, iar vineri a fost printre primii care au…

- Politia a arestat o a doua persoana despre care se crede ca ar avea legaturi cu atacul din localitatea Trebes din Franta in urma caruia au murit patru persoane, conform unei surse citate de Reuters.

- O veste trista cutremura lumea in aceasta zi. Un erou a incetat din viața! Locotenent-colonelul de jandarmerie care s-a oferit pe sine in schimbul eliberarii ostaticilor din timpul atacurilor comise vineri, in sud-vestul Frantei, a murit, a anuntat sambata ministrul francez de Interne, Gerard…

- Potrivit cotidianului Le Figaro, femeia retinuta de politia franceza este o ruda a atacatorului.Un cetatean francez de origine marocana in varsta de 26 de ani, suspectat de radicalizare islamica, a luat vineri ostatice mai multe persoane intr-un supermarket din localitatea Trebes, situata…

- Inca o persoana arestata, dupa atacul terorist din sudul Franței. Poliția franceza a arestat o a doua persoana suspectata ca ar fi implicata in atacul armat comis in localitatea Trebes, in urma caruia patru oameni au fost omorați. Potrivit Le Figro, citat de Mediafax , persoana reținuta este o femeie,…

- Politia franceza a arestat o a doua persoana suspectata ca ar fi implicata în atacul armat comis în localitatea Trebes, în urma caruia patru persoane au fost ucise, a informat o sursa judiciara, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- "Locotenent-colonelul Arnaud Beltrame ne-a parasit. Mort pentru patrie. Franta nu va uita niciodata eroismul, vitejia, sacrificiul acestuia", a scris, pe Twitter, ministrul francez, care a transmis familiei ofiterului si colegilor sai jandarmi sustinerea intregii tari.Beltrame, un ofiter…

- Locotenent-colonelul de jandarmerie care s-a oferit pe sine in schimbul eliberarii ostaticilor din timpul atacurilor comise vineri, in sud-vestul Frantei, a murit, a anuntat sambata ministrul francez de Interne, Gerard Collomb, transmite AFP. "Locotenent-colonelul Arnaud Beltrame ne-a parasit. Mort…

- Trei persoane si-au pierdut viata si alte "16 au fost ranite", intre care "cel putin doua" sunt in stare grava, a declarat presedintele francez Emmanuel Macron, in urma a ceea ce el a numit un act "al terorismului islamist" comis vineri in sudul Frantei, relateaza Reuters."Un individ a ucis…

- Trei persoane si-au pierdut viata si alte ''16 au fost ranite'', intre care ''cel putin doua'' sunt in stare grava, a declarat presedintele francez Emmanuel Macron, in urma a ceea ce el a numit un act ''al terorismului islamist'' comis vineri in sudul…

- Presedintele Klaus Iohannis condamna cu fermitate atacul care a avut loc la Trebes, in sudul Frantei. ''Condamn cu fermitate atacul care a avut loc la Trebes. Condoleante pentru tragica pierdere de vieti. Ramanem impreuna in lupta impotriva terorismului. Solidaritate cu Franta'',…

- Presedintele Klaus Iohannis transmite un mesaj de solidaritate fata de poporul francez si condamna cu fermitate atacul care a avut loc la Trebes, in sudul Frantei. Citeste si: ULTIMA ORA - Lovitura GREA pentru firma Tel Drum: Ce INTERDICTIE au impus magistratii de la Tribunalul Bucuresti…

- Unul dintre jandarmii raniti de autorul unei luari de ostatici ucis vineri de fortele de ordine in sudul Frantei a luat voluntar locul unui ostatic civil, a precizat ministrul francez de interne, Gerard Collomb, spunand ca este un ''act de eroism'', in timp ce gruparea jihadista Statul Islamic (SI)…

- Autorul luarii de ostatici din Trebes, in sudul Franței, se numea Redouane Lakdim și avea 26 de ani. Era cunoscut poliției pentru mici infracțiuni dar nu era considerat ca fiind in curs de radicalizare, scrie AFP.

- Un barbat care si-a declarat apartenenta la gruparea jihadista Statul Islamic a fost ucis de forțele de ordine in sudul Franței, dupa o serie de atacuri terorise in care cel putin trei persoane si-au pierdut viata si alte doua au fost ranite. Suspectul a furat mai intai o masina in orasul Carcassonne,…

- Cel putin trei persoane si-au pierdut viata si alte doua au fost ranite vineri in cursul a trei atacuri executate de un barbat care si-a declarat apartenenta la gruparea jihadista Statul Islamic, atacuri comise in sudul Frantei, o tara traumatizata deja in urma unui recent val de atentate jihadiste,…

- Cel putin trei persoane si-au pierdut viata si alte doua au fost ranite vineri in cursul a trei atacuri executate de un barbat care si-a declarat apartenenta la gruparea jihadista Statul Islamic, atacuri comise in sudul Frantei, o tara traumatizata deja in urma unui recent val de atentate jihadiste,…

- UPDATE ora 16:15 – Cel putin trei persoane si-au pierdut viata si alte doua au fost ranite vineri in cursul a trei atacuri executate de un barbat care si-a declarat apartenenta la gruparea jihadista Statul Islamic, atacuri comise in sudul Frantei, o tara traumatizata deja in urma unui recent val de…

- Un atac terorist, soldat cu moartea a trei persoane, a avut loc, vineri, în sudul Franței.Un individ înarmat cu un pistol a luat ostatici într-un supermarket din localitatea Trebes, situata în apropierea orasului Carcassonne a anuntat, Ministerul francez de…

- Clienții unui magazin de langa Carcassone au fost luați ostatici de un barbat inarmat. Incidentul s-a produs in Trebes, iar jurnaliștii francezi titreaza ca barbatul a atacat anterior un polițist. UPDATE 15:54 Ministrul de Interne confirma ca atacatorul a fost ucis Ministrul de Interne, Gerard Collomb,…

- Mai multi oameni au fost luati ostatici, vineri, intr-un supermarket din localitatea Trebes din sudul Frantei, fiind auzite si focuri de arma, iar atacul a fost revendicat de catre gruparea Stat Islamic. Operatiunea de salvare este in desfasurare, iar informatiile de pana acum arata ca cel putin doi…

- Un individ inarmat cu un pistol a luat ostatici intr-un supermarket din localitatea Trebes, situata in apropierea orasului Carcassonne din sudul Frantei, a anuntat, Ministerul francez de Interne, iar atacatorul pretinde ca este membru al retelei teroriste Stat Islamic, relateaza site-ul postului BBC…

- Luarea de ostatici in desfasurare in orasul Trebes din sud-vestul Frantei pare sa fie un "act terorist", a declarat vineri presei premierul francez Edouard Philippe, in timp ce primarul localitatii a spus ca cel putin o persoana a fost ucisa in acest incident dintr-un supermarket, potrivit Reuters.…

- Un individ inarmat cu un pistol a luat ostatici intr-un supermarket din sudul Frantei, iar atacatorul pretinde ca este membru al retelei teroriste Stat Islamic, relateaza site-ul postului BBC News. Prim-ministrul Frantei, Edouard Philippe, a declarat, vineri, ca luarea de ostatici din orasul francez…

- Update: Toți ostaticii au fost eliberați, scrie Reuters. Totodata, un polițist neînarmat a fost împușcat de un individ care a deschis focul în orașul Carcassonne, aflat chiar lânga Trèbes. Polițistul ranit se afla întâmplator la fața locului, împreuna…

- Un barbat inarmat care sustine ca ar fi jurat credinta gruparii teroriste Statul Islamic (SI) a luat ostatice, vineri, mai multe persoane in interiorul unui supermarket din localitatea Trebes, de langa Carcassonne, din sudul Frantei, la cateva minute dupa ce un politist a fost ranit prin impuscare intr-un…

- (update 13:50) Toți oamenii care au fost luați ostatici de un barbat necunoscut intr-un supermarket din Franța au fost eliberați. Cel puțin o persoana a fost impușcata mortal. Un barbat inarmat a luat ostatici vineri mai multe persoane in interiorul unui supermarket din localitatea Trebes, de langa…

- Atac armat intr-un supermarket din sudul Franței. Mai multe persoane au fost luate ostatice. Incidentul are loc in orașul Trebes, in sudul țarii. Din primele informații doua persoane au murit in urma incidentului.

- Mai multe persoane au fost luate ostatice intr-un supermarket din Trebes, in sudul Franței. De asemenea, un polițist a fost impușcat in Carcassonne, la 15 minute distanța cu mașina, de magazin. Autoritațile trateaza incidentul ca unul de natura terorista.

- Un barbat inarmat a luat ostatice vineri mai multe persoane in interiorul unui supermarket din localitatea Trebes, de langa Carcassonne, din sudul Frantei, informeaza EFE. Prefectura departamentului Aude, in regiunea Languedoc-Roussillon, a anuntat pe contul sau de Twitter ca in zona supermarketului…

- Mai multe persoane au fost luate ostatice intr-un supermarket din Trebes, in sudul Franței. De asemenea, un polițist a fost impușcat in apropiere de locul unde s-a produs incidentul, relateaza Reuters. Momentan nu este clar daca exista o legatura intre cele doua evenimente. Vom reveni cu informatii.…

