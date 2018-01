Franta: O suta de femei celebre, printre care Catherine Deneuve, apara libertatea barbatilor de a inoportuna, dupa scandalul Weinstein - Nu ne recunoastem in acest feminism care ia chipul unei uri fata de barbati

Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de femei, printre care si actrita franceza Catherine Deneuve, a publicat, marti, un articol in Le Monde, pentru "a apara" "dreptul de a deranja" al barbatilor si a se opune "campaniei de calomniere" declansate de scandalul Weinstein de la Hollywood, transmite AFP.

- 70 de femei celebre din Moldova au participat la o sedinta foto neobișnuita menita sa promoveze brandul autohton Din Inima. Pozele au fost facute la Muzeul Național de Arta, unde s-au amenajat trei platouri de filmare.

- Ambasadorii a șapte state membre UE – Franța, Germania, Belgia, Danemarca, Finlanda, Olanda și Suedia – fac apel la reprezentanții coalitie de guvernare „sa evite orice acțiune care ar putea duce la slabirea independenței sistemului judiciar și a luptei împotriva corupției…

- Criza sociala de proportii in Franta, dupa ce mai multi edili au trimis catre publicatia Le Monde o scrisoare prin care cer Guvernului de la Paris un plan national pentru a rezolva cererea imensa pentru azil. Mii de refugiati continua sa vina in marile orase.

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta o analiza a celebrului filozof francez Pascal Bruckner pe tema situației politice internaționale.RFI: Trump, Brexit, Rohingyas, Catalonia, Weinstein… Iata citeva dintre cuvintele cheie ale anului 2017. Un an care a inregistrat mai…

- Dupa divortul de Brad Pitt, Angelina Jolie a trecut printr-o perioada foarte dificila din punct de vedere emotional. Celebra actrita i-a socat pe admiratorii ei cu aparitiile bizare. A ajuns sa cantareasca 40 de kilograme. Cum arata insa chipul ei, dupa ce a trecut prin aceste transformari?

- Telefoanele mobile vor fi interzise in scoli si colegii incepand din anul scolar 2018, a anuntat ministrul educatiei nationale, Jean-Michel Blanquer, scrie Le Monde citat de Rador. Este vorba de o promisiune de campanie a lui Emmanuel Macron.

- Scrie de vreo 20 de ani pentru ziarul Le Monde, din Franța. Este jurnalist și crede ca onestitatea și presiunea sunt doua lucruri de care nu se poate dezlipi in meseria pe care o mananca pe paine de atația ...

- ”Pe a Corsica” a obținut o victorie importanta, asigurandu-și aproape 45,4% din voturi . O coaliție condusa de Gilles Simeoni, primarul orașului Bastia din nordul țarii și un important lider corsican, a caștigat zdrobitor primul tur al alegerilor, potrivit rezultatelor finale de azi.…

- In timp ce constructorii auto germani si protectorul lor suprem, guvernul de la Berlin, reactioneaza si se adapteaza incet, moral si mai ales financiar, la schimbarile aduse de Dieselgate, scandalul emisiilor toxice incepe sa se propage virulent si in Franta. Dupa Renault, in centrul atentiei este…

- Grupul public de televiziune RT (fost Russia Today), care a fost acuzat in primavara de presedintele francez Emmanuel Macron ca s-a comportat, impreuna cu site-ul Sputnik, in "organe de influenta (...) si de propaganda mincinoasa", doreste sa lanseze un canal francofon pana la sfarsitul anului, numit…

- Dupa doi ani de negocieri, statele membre ale Uniunii Europene, reunite in cadrul unui comitet de apel, au votat luni, in favoarea unei noi autoritzari, pe o perioada de cinci ani, a controversatului erbicid glifosfat, cel mai utilizat erbicid in lume, prin Roundup, din cadrul Monsanto, relateaza AFP,…

- Nel-Peters, care are o diploma in management, a fost urmata de Miss Colombia, Laura Gonzalez, si Miss Jamaica, Davina Bennett, potrivit The Hollywood Reporter.Un numar de 92 de femei din intreaga lume au participat la concurs. Editia de anul acesta a avut cel mai mare numar de participante.…

- Rachete cu raza scurta, cumparate din Franta, ar putea apara spatiul aerian al Romaniei, aflat deasupra bazelor militare sau obiectivelor strategice. Rachetele sunt construite de una dintre cele mai mari firme de profil din Europa. Iar o parte dintre piese ar putea fi fabricate in Romania. O echipa…

- Președintele francez Emmanuel Macron a lansat luni o runda de consultari cu liderii partidelor din Franța in legatura cu alegerile europarlamentare din 2019 și cu planurile privind viitorul Uniunii Europene, informeaza dpa. Potrivit cotidianului Le Monde, șeful statului francez a propus…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei sustine astazi o noua partida amicala, cea cu Olanda, care va fi gazduita de Arena Nationala, de la ora 21.00, in direct la Pro TV. Ca si reprezentativa tricolora, si Olanda a ratat prezenta la Campionatul Mondial din 2018, din Rusia. Nationala batava a facut parte…

- Stim, pare imposibil de realizat si mai degraba un scenariu de film! Ei bine, Noiva do Cordeiro este cat se poate de real: in acest oras traiesc peste 600 de femei, cu varstele cuprinse intre 20 si 35 de ani

- Prestația lui Patrick Cottet a fost una memorabila pentru jurați, mai ales ca acesta i-a oferit o mostra de afecțiune lui Mihai Bendeac, spunandu-i ca ”in Franța, artiștii se saruta pe gura”.

- Un barbat a intrat 'in mod deliberat' vineri in trecatori la Blagnac, in apropierea orasului Toulouse (sud-vestul Frantei), ranind trei tineri, dintre care doi sunt in stare grava, a anuntat o sursa politieneasca, citata de AFP si EFE.Autorul a fost arestat imediat la locul incidentului si…

- Rau cu ele, dar mai rau fara ele. Cam asta este concluzia multor barbati cand vine vorba despre femei. Asta pentru ca nu au cunoscut inca acele femei fantastice, finute si delicate de care te indragostesti instantaneu si pe care le apreciezi toata viata, acrie Realitatea.net.

- Rau cu ele, dar mai rau fara ele. Cam asta este concluzia multor barbati cand vine vorba despre femei. Asta pentru ca nu au cunoscut inca acele femei fantastice, finute si delicate de care te indragostesti instantaneu si pe care le apreciezi toata viata. Care sunt acestea?

- Frank Colin a fost trimis in judecata alaturi de alte 13 persoane dupa ce, in 2013, el a fost prins pe un aeroport din Republica Dominicana, transportand 700 kilograme de cocaina in mai multe genti care se aflau in avionul unei companii private, care decolase de pe Coasta de Azur, scrie wowbiz.ro.…

- Europa este in alerta, dupa un accident nuclear ce ar fi avut loc in Rusia sau Kazahstan, dar nu a fost declarat de autoritatile din cele 2 state. Franța sugereaza ca eliberarea reziduurilor nucleare din Munții Urali, de acum 2 luni, nu pun in pericol sanatatea oamenilor.

- Un incident "semnificativ" a avut loc, joi, la o centrala nucleara situata în nordul Frantei, anunta compania Électricité de France (EDF), citata de site-ul cotidianului Le Monde.

- Mihaela Buzarnescu a trecut de 60 de victorii la simplu in sezonul 2017 si, pentru a treia oara in mai putin de doua luni (57 de zile, mai exact), reuseste o serie de cel putin sase victorii consecutive in proba de simplu. Joi, la Tokyo, "Miki" a invins-o cu un scor categoric pe reprezentanta Japoniei,…

- Franta va anunta la sfarsitul lui 2018 cate reactoare nucleare vor fi inchise pentru a-si indeplini tinta de reducere la 50% a componentei atomice a productiei de energie electrica, de la 75% in prezent, a declarat ministrul Mediului, Nicolas Hulot, intr-un interviu acordat publicatiei Le Monde, transmite…

- Jacques Sauvageot, unul dintre liderii - alaturi de Daniel Cohn-Bendit și Alain Geismar - revoltelor organizate in mai 1968 de studenții din Franța, a murit sambata la varsta de 74 de ani, au anunțat duminica reprezentanții ITS (Institute Tribune Socialiste), citați de AFP. Sursa foto: www.lefigaro.fr…

- La intrebarea senatoarei de centru Nathalie Goulet, care considera ca revenirea jihadiștilor in Europa din Siria și Irak 'constituie un motiv de ingrijorare pe termen scurt, mediu și lung', Collomb a raspuns ca aceasta problema 'este gestionata perfect astazi' in Franța.Potrivit lui, acordurile…

- Este o victorie clara pentru Emma­nuel Macron. Prima sa victorie la nive­lul Uniunii Europene. Ministrii europeni ai muncii si afacerilor sociale, reuniti la Luxem­burg, au ajuns la un acord privitor la revi­zuirea directivei din 1996 privitoare la detasarea fortei de munca, o procedura…

- Numai Polonia, Ungaria, Lituania și Letonia au votat impotriva textului cu compromisul discutat timp de 12 ore, in timp ce state care inainte și ele s-au manifestat impotriva revizuirii acestei directive, respectiv Romania, Bulgaria, Republica Ceha și Slovacia, au basculat in final in tabara franceza,…

- Danielle Darrieux, care a debutat in lumina reflectoarelor in 1931 si care a jucat in 110 filme in opt decenii cu Max Ophuls, Claude Chabrol sau Andre Techine, a murit marti la varsta de 100 de ani in locuinta ei din Paris. Veritabila legenda a unui secol de cinematografie, ea a intruchipat, inainte…

- Procuratura Naționala Financiara (PNF) din Franța a cerut condamnarea lui Nicolas Sarkozy pentru "corupție" și "trafic de influența" in scandalul interceptarilor, comparand unele metode ale fostului președinte cu ale unui "infractor experimentat", a dezvaluit sambata…

