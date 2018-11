Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a decis sa restituie "fara intarziere" statului Benin 26 de opere, furate in razboi de armata franceza in anul 1892, in timpul cuceririi coloniale a fostului regat Dahomey, a anuntat, vineri, Palatul Elysee, scrie Le Point.Decizia a venit dupa prezentarea…

- Protestul vestelor galbene a continuat și astazi in Franța, cu o intensitate redusa, dar cu aceeași cerere. Guvernul trebuie sa renunțe la reformele dure, iar clasa politica este chemata sa asculte revendicarile celor care merg la urne.

- Palatul Elysee a relativizat marti semnificatia seriei de tweet-uri in care Donald Trump l-a atacat cu virulenta pe presedintele Frantei, Emmanuel Macron, apreciind ca acestea au fost 'facute pentru americani', relateaza France Presse. Presedintia franceza a refuzat 'orice comentariu oficial'…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a apreciat miercuri ca ''legitima'' omagierea maresalului Petain sambata la Paris, subliniind ca liderul regimului colaborationist de la Vichy a fost ''in timpul Primului Razboi Mondial un mare soldat'', chiar daca el ''a…

- Mohammed bin Salman a prezentat, la inceputul saptamanii, sapte proiecte strategice in domeniul energiei si nu numai, doua dintre cele mai importante fiind un reactor nuclear si un centru pentru dezvoltarea structurilor aeronautice. In martie, insa, printul mostenitor declara ca tara sa este gata…

- UE trebuie sa înfiinteze propria armata, pentru a reduce dependenta de Washington în materie de aparare, afirma presedintele Frantei, Emmanuel Macron, denuntând aparitia unor "puteri autoritariste" si evocând

- Mesajele pe care Federatia Rusa le transmite - in contextul in care SUA au anuntat ca intentioneaza sa se retraga din acordul privind armele nucleare cu raza medie de actiune (INF) - sunt, mai degraba, o folosire a argumentului nuclear pentru a se aduce relatiile la un punct in care ar putea sa aiba…

- Ipoteza ca Franta sa impuna vize turistilor britanici in cazul unui Brexit fara acord este "fake news", a afirmat presedintele Emmanuel Macron la finalul unui summit european fara mari progrese legate de Brexit, transmite AFP. "Doresc sa asigur pe toata lumea pentru ziua de dupa. Nu vreau sa creez panica",…