Stiri pe aceeasi tema

- Un comando inarmat a atacat o escorta penitenciara luni dimineata in fata tribunalului din Tarascon (Bouches-du-Rhone, departament in sudul Frantei), permitand evadarea unui detinut care urma sa compara in fata judecatorului de instructie. In jurul orei locale 08:30, trei indivizi 'puternic inarmati'…

- Un comando inarmat a atacat o escorta penitenciara luni dimineata in fata tribunalului din Tarascon (Bouches-du-Rhone, departament in sudul Frantei), permitand evadarea unui detinut care urma sa compara in fata judecatorului de instructie, informeaza AFP si La Croix, informeaza AgerpresIn…

- Aceasta oprire partiala a functionarii administratie federale, care a inceput la 22 decembrie, a depasit cele 21 de zile de "shutdown" din timpul mandatului lui Bill Clinton in 1996. Situatia nu se va schimba nici in weekend: presedintele Donald Trump a asigurat ca nu vrea sa declare "atat…

- Craciunul vine in fiecare an, dar nu oriunde. Cel putin in Franta, unde primarul unei localitati din sudul tarii este somat sa mute o scena a Nasterii Domnului amplasata in primarie. Asta pentru ca incalca legea separarii bisericii de stat.

- Ministrul francez al justitiei, Nicole Belloubet, a apreciat miercuri ca autoritatile pot "reactiona" la atacul de la Strasbourg, soldat cu trei morti, "fara a trebui sa fie instituita starea de urgenta", care constituie o masura exceptionala, transmite AFP, informeaza Agerpres.Planul de "urgenta…

- Miscarea "Vestelor Galbene", care protesteaza fata de majorarea preturilor la carburanti si fata de erodarea nivelului de trai din Franta, a capatat o amploare nationala si afecteaza perspectivele Administratiei de la Paris, condusa de presedintele Emmanuel Macron, comenteaza Financial Times."Ceea…

- O grupare formata din romani care furau bani din societati comerciale din Franta, dupa ce rupeau sau taiau acoperisurile firmelor, a fost destructurata de IGPR. Prejudiciul este estimat la 400.000 de euro.

- Volei Alba Blaj va disputa maine, 13 noiembrie, de la ora 20.00, in “SCHARRena” din Stuttgart, cel mai important meci al finalului de an! Returul cu vicecampioana Germaniei, transmis in direct de Digi Sport 4, din turul al treilea preliminar Ligii Campionilor, decide direcția drumului pe care va purcede…