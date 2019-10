Franţa: O jihadistă, condamnată la 30 de ani de închisoare, a făcut recurs Aceasta femeie, in varsta de 22 de ani, condamnata deja in aprilie de justitia franceza la opt ani de inchisoare pentru infractiuni mai vechi, este pasibila de inchisoare pe viata. Curtea de avize speciale, formata exclusiv din magistrati profesionisti si nu din jurati, a urmat ordinele urmaririi penale si a condamnat-o la 14 octombrie la 30 de ani de inchisoare, scrie Agerpres. ''Aceasta este o decizie care se adreseaza opiniei publice si care nu tine cont de realitatea faptelor, nici de varsta acuzatei'', a declarat avocatul pentru AFP. Partile au zece zile pentru a face apel,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

