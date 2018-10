Stiri pe aceeasi tema

- O fiica a liderei extremei drepte franceze Marine Le Pen si unul dintre verii ei au fost loviti cu picioarele si pumnii in timpul unei altercatii care a avut loc in noaptea de joi spre vineri in Nanterre, langa Paris, un anuntat surse din cadrul politiei, citate sambata de AFP. Marine Le Pen a denuntat…

- Votul Regatului Unit de a parasi Uniunea Europeana nu ar trebui sa fie asociat cu miscarile populiste de pe continent, a declarat ministrul de Externe britanic, Jeremy Hunt, pentru postul de radio national al Frantei, scrie Politico, conform News.ro . „Adevarata greseala este sa confundam Brexitul cu…

- Francezul Harlem Gnohere a oferit gluma zilei dupa triumful ”cocoșilor” la Cupa Mondiala! Foto in articol. Masivul atacant de la FCSB este pe cat de bun realizator, pe atat de pus pe șotii. Un tip mereu deschis și gata sa destinda atmosfera cu o gluma. Francezul Harlem Gnohere a oferit gluma zilei dupa…

- Presedintele Klaus Iohannis participa astazi la receptia organizata de Ambasada Republicii Franceze in Romania cu prilejul Zilei nationale a acestei tari. Evenimentul incepe la ora 13.00. „Participare la recepția oferita cu prilejul zilei naționale a Republicii Franceze, la Ambasada Republicii Franceze…

- Parzienii sabatoresc pe strazi calificarea echipei nationale in finala Cupei Mondiale de fotbal pentru a treia oara in ultimii 20 de ani, informeaza AFP. Peste 20.000 de fani au urmarit meciul cu Belgia pe un ecran amplasat in fata Hotel de Ville si au cantat Marseillaise dupa finalul meciului, potrivit…