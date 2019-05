Stiri pe aceeasi tema

- Franta nu va tolera amanari repetate ale termenului privind Brexit-ul, a indicat vineri un consilier prezidential francez, care si-a exprimat speranta ca alegerile europene din Marea Britanie vor determina partidele politice sa ajunga la un acord privind iesirea regatului din Uniunea Europeana, relateaza…

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz a declarat ca nu exista niciun motiv pentru ca Uniunea Europeana sa acorde o noua amanare pentru iesirea Marii Britanii din blocul comunitar, cat timp situatia din aceasta tara ramane neschimbata, transmite Reuters. 'Noi, ca Uniune Europeana, am stabilit termene…

- Nimeni nu doreste ca Marea Britanie sa paraseasca Uniunea Europeana saptamana viitoare fara un acord, iar liderii UE trebuie sa aiba rabdare in timp ce discutiile continua la Londra, a declarat, joi, premierul irlandez Leo Varadkar, scrie Reuters, potrivit news.ro.Citește și: Avertisment serios…

- Mii de persoane care se opun intarzierii iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana protesteaza vineri in centrul Londrei, in timp ce Camera Comunelor a respins pentru a treia oara acordul Brexit negociat de premierul Theresa May, relateaza Reuters.

- Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a transmis joi ca le va cere liderilor țarilor din Uniunea Europeana sa fie deschiși la posibilitatea unei prelungiri de durata a Brexit, pentru a da timp Marii Britanii sa iși regandeasca strategia, relateaza Reuters, preluata de mediafax„Le…

- Iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana poate fi amanata, dar doar pe baza unor motive intemeiate, a afirmat joi negociatorul-sef al UE, Michael Barnier, citat de site-ul agentiei Reuters. Inițial, oficialii UE anunțau ca nici nu se pune problema unei amanari a Brexit-ului.Citește și: Inregistrare…

- Guvernul olandez a informat sambata ca este in negocieri cu 250 de companii privind mutarea sediilor din Marea Britanie in Olanda in urma ieșirii Londrei din Uniunea Europeana, relateaza site-ul agenției Reuters.Miniserul pentru Afaceri Economice a informat intr-un raport ca aproximativ 42…