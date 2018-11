Stiri pe aceeasi tema

- Presa israeliana scrie ca, potrivit unor surse occidentale, Angela Merkel i-ar fi cerut lui Klaus Iohannis sa blocheze mutarea ambasadei Romaniei de la tel Aviv la Ierusalim. Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, l-ar fi sunat in aprilie pe presedintele Klaus Iohannis și i-a cerut sa opreasca planurile…

- Ministrul de Externe al Marii Britanii, Jeremy Hunt, a anunțat luni ca va cere Organizației Națiunilor Unite (ONU) sa ia masuri pentru incetarea conflictului din Yemen și pentru gasirea unei soluții politice potrivite, relateaza Euronews preluat de mediafax. Anunțul a fost facut prin intermediul…

- Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, a declarat, joi, ca este sigur ca Romania iși va muta ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim, in ciuda a ceea ce a spus președintele Klaus Iohannis. „Eu nu ma implic in politica altor state. Noi le solicitam doar sa accepte lucrurile așa cum sunt. Ierusalimul…

- Ministrul francez de Finante, Bruno Le Maire crede ca nu exista riscul unei extinderi a crizei provocata de bugetul Italiei la nivelul Uniunii Europene, dar totodata avertizeaza ca zona euro este insuficient pregatita pentru o face fata unei noi crize economice sau financiare, informeaza Reuters.…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a afirmat miercuri ca Romania are sansa de a deveni membru nepermanent in Consiliul de Securitate al ONU, cu conditia sa faca o campanie solida in acest sens. "Prezenta mea aici se bazeaza…

- Ministrul francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, a avertizat luni ca exista riscul unui razboi perpetuu in Siria daca Rusia va refuza sa prelungeasca acordul de incetare a focului pentru o luna in provincia Idlib, relateaza site-ul cotidianului The Guardian, potrivit Mediafax.Afirmațiile…