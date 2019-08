Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a declarat astazi ca nimeni nu este autorizat sa discute cu Iranul in numele Statelor Unite. In acest context, l-a acuzat pe omologul sau francez Emmanuel Macron ca trimite "semnale amestecate" Teheranului in legatura cu posibile discutii, informeaza Reuters. "Stiu…

- Presedintele SUA, Donald Trump, l-a criticat, joi seara, pe omologul sau din Franta, Emmanuel Macron, afirmand ca acesta transmite "semnale contradictorii" Iranului, in contextul crizei referitoare la programul nuclear iranian, potrivit Mediafax."Iranul are probleme financiare grave. Vor cu…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a condamnat vehement, vineri, decizia Frantei de a impune o taxa care vizeaza marile companii din domeniul online, avertizand ca Washingtonul va riposta la "stupiditatea" presedintelui Emmanuel Macron.Citește și: STS, explicații de ULTIMA ORA - De…

- Ministrul francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, i-a solicitat marți adjunctului ministrului iranian de Externe, Abbas Araqchi, care se afla in vizita la Paris, ca țara sa sa respecte din nou Acordul nuclear și sa ia masuri pentru reducerea tensiunilor din Golful Persic, potrivit Euronews.Citește…

- Ministrul francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, i-a solicitat marți adjunctului ministrului iranian de Externe, Abbas Araqchi, care se afla în vizita la Paris, ca țara sa sa respecte din nou Acordul nuclear și sa ia masuri pentru reducerea tensiunilor din Golful Persic, potrivit Euronews, scrie…

- Ministrii afacerilor externe din Uniunea Europeana s-au întâlnit luni la Bruxelles pentru a încerca sa defineasca rolul pe care l-ar putea juca Europa într-o strategie de dezescaladare între Iran si Statele Unite.Sufocata de restabilirea sanctiunilor economice americane,…

- Presedintele american Donald Trump a vorbit la telefon cu omologul sau francez, Emmanuel Macron, pe tema programului nuclear iranian. Cei doi lideri "au discutat despre eforturile in curs pentru a se asigura ca Iranul nu se doteaza cu arma nucleara si pentru a pune capat comportamentului destabilizator…

- Uniunea Europeana este 'amenintata cu dezmembrarea, deconstructia si iesirea din istorie', a avertizat vineri ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian, citat de France Presse, conform agerpres.ro. 'Ma ingrijoreaza Europa, nu Republica in mars (La Republique en marche, LREM, partidul…