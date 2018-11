Stiri pe aceeasi tema

- Cazul asasinarii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi complica strategia presedintelui SUA, Donald Trump, de contracarare a influentei Iranului in Orientul Mijlociu prin crearea unei aliante a natiunilor arabe, afirma oficiali americani citati de site-ul agentiei Reuters.

- Franta nu exclude adoptarea de sanctiuni impotriva Arabiei Saudite daca se va dovedi ca autoritatile acestei tari au fost implicate in uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi, a declarat miercuri ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian, informeaza Reuters si AFP. Franta i-a cerut…

- Ministrul de externe saudit, Adel al-Jubeir, a declarat sambata ca suspectii in cazul uciderii jurnalistului Jamal Khashoggi vor fi urmariti in justitie in Arabia Saudita, si a criticat reactiile 'isterice' declansate de acest caz, inainte ca ancheta sa fi fost finalizata, transmit Reuters, dpa si…

- Ministrul de externe al Arabiei Saudite, Adel al-Jubeir, a promis marti ca regatul este angajat sa efectueze o "ancheta completa si aprofundata" pentru a afla adevarul in legatura cu uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi in Turcia, anuntand de asemenea masuri luate de Riad pentru ca asa ceva "sa…

- Ministrul de externe al Arabiei Saudite, Adel al-Jubeir, a declarat duminica, intr-un interviu acordat postului de televiziune Fox News, ca uciderea jurnalistului disident Jamal Khashoggi in interiorul consulatului saudit in Istanbul a fost "o greseala imensa si grava" si a promis familiei ziaristului…

- Ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, a declarat vineri ca Turcia nu a furnizat nimanui inregistrari audio care ar putea demonstra ca jurnalistul saudit Jamal Khashoggi a fost ucis in consulatul saudit de la Istanbul, relateaza site-ul agentiei Reuters, potrivit Mediafax.Cavusoglu a…

- Marea Britanie, Germania și Franța au cerut o investigație credibila privind dispariția jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, miniștrii de externe ai celor trei state declarand ca responsabilii trebuie gasiti si trasi la raspundere și au cerut un raspuns detaliat din partea Riadului, transmite BBC,…