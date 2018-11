Stiri pe aceeasi tema

- Turcia a respins luni acuzatia Frantei potrivit careia presedintele Recep Tayyip Erdogan "face un joc politic" in legatura cu uciderea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, considerand ca Parisul se pare ca incearca sa acopere crima, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Ministrul francez de…

- Franta si Germania au denuntat marti dispretul manifestat de autoritatile poloneze fata de solicitarile partenerilor lor europeni de a respecta statul de drept si au solicitat Comisiei Europene sa mearga inainte cu procedura de sanctiuni pe care a initiat-o, relateaza AFP. 'Suntem…

- Franta si alte unsprezece tari din Uniunea Europeana, printre care si Romania, continua sa vanda Egiptului arme "folosite in operatiuni de represalii mortale" impotriva civililor, a acuzat marti Amnesty International. Intr-un comunicat publicat marti dimineata si citat de France Presse,…

- Printul mostenitor al emiratului Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ), care urma sa fie primit marti la Paris de presedintele francez, Emmanuel Macron, si-a anulat vizita "din cauza unei situatii neprevazute", a anuntat vineri seara Palatul Elysee fara mai multe detalii, relateaza AFP, potrivit…

- Circa 300 de membri ai fortelor de securitate franceze au luat parte marti la un amplu exercitiu de simulare a unui atac terorist pe un stadion din Lyon, destinat sa arate statelor membre ale grupului G6 (primele sase state ale UE cu populatia cea mai numeroasa) experienta Frantei in materie de gestionare…

- Actorul fanco-egiptean Gamil Rateb, care a fost pe afisul a numeroase filme si piese de teatru in Egipt si in Franta, a murit miercuri la varsta de 92 de ani, a anuntat Sindicatul artistilor egipteni, citat de AFP, scrie Agerpres. Artistul "a murit in patul sau la domiciliul lui" din Cairo,…