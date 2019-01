Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie intensifica supravegherea maritima din Canalul Manecii, de teama ca tot mai multi imigranti vor incerca sa traverseze marea din Franta in Regatul Unit, pana la Brexit. Doar in perioada Craciunului, peste 100 de imigranti au ajuns pe tarmul britanic.

- Ministerul britanic de Interne a anuntat ca trateaza drept 'un incident major' sosirea pe coastele britanice de migranti care traverseaza Canalul Manecii la bordul unor ambarcatiuni de mici dimensiuni, sosiri devenite tot mai frecvente incepand din octombrie, transmite sambata AFP.Citește…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo l-a asigurat pe prim-ministrul irakian Adel Abdul Mahdi ca Statele Unite sunt inca angajate in lupta impotriva Statului Islamic in Irak si alte zone in ciuda planurilor de a retrage trupele din Siria, a declarat biroul lui Abdul Mahdi sambata, informeaza Reuters.…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo l-a asigurat pe prim-ministrul irakian Adel Abdul Mahdi ca Statele Unite sunt inca angajate in lupta impotriva Statului Islamic in Irak si alte zone in ciuda planurilor de a retrage trupele din Siria, a declarat biroul lui Abdul Mahdi sambata, informeaza Reuters.…

- Douazeci si cinci de imigranti extracomunitari au fost salvati de autoritatile britanice si franceze in timp ce incercau sa traverseze Canalul Manecii in ambarcatiuni de mici dimensiuni, informeaza site-ul postului Sky News.

- Uniunea Europeana, Franța, Germania și Marea Britanie au declara vineri, intr-un comunicat de presa comun, ca regreta decizia Washingtonului de a reimpune sancțiuni asupra Iranului, relateaza site-ul agenției Reuters citat de Mediafax.

- Republica Ceha a marcat duminica implinirea a 100 de ani de la infiintarea fostei Cehoslovacii, fiind organizata cea mai mare parada militara din istoria sa post-comunista, relateaza Reuters preluata de Agerpres. Peste 4.000 de militari au participat la parada, unde au putut fi vazute tancuri…

- Republica Ceha a marcat duminica implinirea a 100 de ani de la infiintarea fostei Cehoslovacii, fiind organizata cea mai mare parada militara din istoria sa post-comunista, relateaza Reuters. Peste 4.000 de militari au participat la parada, unde au putut fi vazute tancuri si artilerie defiland pe Evropska,…