Stiri pe aceeasi tema

- Ancheta de amploare in Franta, dupa ce s-a descoperit o situatie socanta. Autoritatile fac cercetari dupa ce mai multi bebelusi s-au nascut, in ultimii ani, fara maini. Ecologistii spun ca...

- Franța a deschis inca o ancheta naționala privind numarul de copii care se nasc cu brațe sau maini lipsa la doar cateva saptamani dupa incheierea primei anchete, potrivit BBC. Prima ancheta a fost deschisa dupa ce mai mult de o duzina de copii s-au nascut cu membre lipsa in trei regiuni din țara și…

- Pana in momentul de fata nu s-au inregistrat cazuri confirmate de gripa, morbiditatea prin infectii respiratorii acute incadrandu-se in intervalul asteptat in aceasta saptamana. La nivel national, numarul total de cazuri de infectii respiratorii acute (gripa clinica, IACRS si pneumonii) a fost de 82799,…

- Spitalul de nivel 1 al SMURD situat in spatele Academiei Romanie a fost inchis pentru dezinfectie din cauza aparitiei unui caz de varicela, a anuntat, luni, intr o conferinta de presa, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat.Un incident real. A trebuit sa inchidem spitalul romanesc…

- FORT si Confederatia Operatorilor de Transport Autorizati din Romania (COTAR) au anuntat miercuri organizarea de proteste la nivel national din cauza ordinului dat de Lucian Sova, prin care se doreste liberalizarea transportului interjudetean de persoane. Cea mai contestata masura este cea prin care…

- In prezent, 21% dintre decesele din Romania sunt generate de un accident vascular cerebral (AVC), a declarat presedintele SNRIR, Gheorghe Iana, precizand ca lipsa unitatilor stroke si a medicilor sunt motivele care determina numarul mare de...

- Schema tradiționala- casatorie și apoi copii- este in minoritate in Franța. 59,5% dintre nașteri se intampla in afara casniciilor, conform unei statistici publicate ieri de INSEE, scrie cotidianul Le Monde.

- Romania este in alerta, sute de cazuri de infestari cu virusul West Nile au fost inregistrate la spitalele de boli infectioase. Pana acum s-au inregistrat 117 cazuri de infectie cu virus West Nile si 12 decese, insa persoanele din urma sufereau si de alte afectiuni. Pe de alta parte, MAE atrage atentia…