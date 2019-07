Elisabeth Borne, in varsta de 58 de ani, nu va avea insa rangul de ministru de stat detinut de predecesorul sau, a indicat presedintia franceza. Francois de Rugy, numarul doi in guvernul francez, si-a anuntat marti demisia, dupa ce, cu 11 luni in urma, predecesorul sau Nicolas Hulot luase o decizie similara, criticand inactiunea guvernului in domeniul climatic, desi acesta este una dintre prioritatile anuntate de presedintele Emmanuel Macron.

De Rugy, un fost membru al partidului ecologist raliat lui Macron, era intr-o pozitie delicata de mai multe zile, in urma dezvaluirilor in cascada…