Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko i-a inmanat luni, la Kiev, 'Ordinul Libertatii' - una dintre cele mai prestigioase decoratii ucrainene - fostului lider francez Francois Hollande pentru rolul sau in procesul de pace in estul Ucrainei, relateaza AFP preluata de Agerpres. 'Draga Francois,…

- Secretarul american al Apararii, Jim Mattis, se va deplasa la Paris in aceasta saptamana pentru a discuta despre lupta impotriva terorismului cu presedintele francez, Emmanuel Macron, si ministrul apararii, Florence Parly, si in special prezenta militara franceza in Siria, relateaza AFP. …

- Presedintele francez Emmanuel Macron a sugerat ca Europa trebuie sa adopte o forma proprie de aparare colectiva, facand apel la Blocul comunitar sa reduca dependenta militara fata de Washington, relateaza site-ul publicatiei Euractiv. Aflat la o conferinta de presa cu premierul Finlandei,…

- Comitetul pentru climat al lui Emmanuel Macron a fost tinta atacurilor, dupa ce Ministrul Mediului si-a dat demisia, afirmand ca presedintele Frantei nu face suficient de multe pentru protejarea mediului,...

- Presedintele francez Emmanuel Macron a oferit marti ajutorul tarii sale Italiei, in urma prabusirii unui viaduct rutier in orasul Genova, relateaza The Associated Press, conform news.ro.Macron, care se afla in concediu la resedinta prezidentiala in sudul Frantei, l-a sunat pe premierul italian Giuseppe…

- Insulte, amenintari ... dupa ce scandalul Benalla a izbucnit in Franta, viata lui Alexandre Benallaoua, un cvasi-omonim al fostului colaborator al presedintelui Emmanuel Macron acuzat de violenta, a devenit un cosmar, a declarat vineri avocatul sau, relateaza AFP. O plangere a fost depusa joi…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a afirmat luni, in fata parlamentarilor reuniti in Congres la Versailles (vest de Paris), ca ''Republica nu are nici un motiv sa fie in dificultate cu islamul'', subliniind ca, din toamna, vor fi conferite un cadru si niste reguli acestei religii, a doua din Franta,…

