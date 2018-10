Franţa: Ministerul de interne confirmă ancheta privind dispariţia şefului Interpol Politia franceza ancheteaza disparitia sefului Interpol, Meng Hongwei, a confirmat vineri ministerul de interne de la Paris pentru agentia Reuters; anterior, informatia fusese dezvaluita neoficial de surse din politie. Deoarece nu mai stia nimic despre Meng din 25 septembrie, sotia lui s-a adresat politiei din Lyon, unde se afla sediul organizatiei politienesti internationale. Sotia si cei trei copiii ai sefului Interpol sunt sub protectia politistilor, dupa ce au primit amenintari prin telefon si in mediile sociale, a mai comunicat ministerul de interne al Frantei. Meng, in varsta de 64 de ani,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

