Oficial de la IPJ Constanta. Tragedie la Mihail Kogalniceanu. Accident grav provocat de o femeie. Pieton mort. Un sofer consumase canabis

In aceasta noapte, la intrarea in comuna Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta, a avut loc un grav accident rutier. In evenimentul… [citeste mai departe]